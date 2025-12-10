NYT назвала переговорной тактикой с США обещания Зеленского о выборах

Владимир Зеленский (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Изменение позиции президента Украины Владимира Зеленского по проведению выборов в стране в ближайшие месяцы является переговорной тактикой, направленной на получение гарантий безопасности от США. Об этом сообщила The New York Times.

Газета пишет, что слова Зеленского о готовности проводить выборы в случае получения гарантий безопасности прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о, как пишет NYT, «неизбежной победе России» в украинском конфликте. Накануне Трамп заявил, что позиция России в переговорах по мирному урегулированию сильнее украинской.

NYT добавила, что заявления Зеленского о выборах прозвучали на фоне «хаоса в его правительстве»: коррупционного расследования, в котором фигурируют его советники; наступления российской армии; продвижения Трампом мирного плана, «выгодного Москве».

Накануне Зеленский заявил, что Киев будет готов к проведению выборов в течение следующих 60–90 дней при условии получения гарантий безопасности. Зеленский добавил, что ключевым вопросом к организации выборов является вопрос безопасности. «Прежде всего безопасность — как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами», — сказал он.

Трамп неоднократно призывал к проведению выборов на Украине, в очередной раз он это сделал 9 декабря в интервью Politico. По мнению Трампа, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность Украины демократическим ценностям.

Выборы президента Украины, первоначально назначенные на март 2024 года, были отложены на неопределенный срок из-за действия военного положения. В мае того же года истек пятилетний конституционный срок полномочий Зеленского. Киев настаивает, что президент продолжает законно исполнять обязанности до проведения следующих выборов в соответствии с положениями Конституции. В Москве, однако, заявляют, что легитимность действующего украинского лидера исчерпана. Зеленский находится у власти с 2019 года.