Военная операция на Украине⁠,
0

NYT назвала переговорной тактикой с США обещания Зеленского о выборах

NYT: изменение позиции Зеленского по выборам является переговорной тактикой
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Изменение позиции президента Украины Владимира Зеленского по проведению выборов в стране в ближайшие месяцы является переговорной тактикой, направленной на получение гарантий безопасности от США. Об этом сообщила The New York Times.

Газета пишет, что слова Зеленского о готовности проводить выборы в случае получения гарантий безопасности прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о, как пишет NYT, «неизбежной победе России» в украинском конфликте. Накануне Трамп заявил, что позиция России в переговорах по мирному урегулированию сильнее украинской.

NYT добавила, что заявления Зеленского о выборах прозвучали на фоне «хаоса в его правительстве»: коррупционного расследования, в котором фигурируют его советники; наступления российской армии; продвижения Трампом мирного плана, «выгодного Москве».

Зеленский назвал условие проведения выборов на Украине в ближайшие месяцы
Политика
Фото:David Ramos / Getty Images

Накануне Зеленский заявил, что Киев будет готов к проведению выборов в течение следующих 60–90 дней при условии получения гарантий безопасности. Зеленский добавил, что ключевым вопросом к организации выборов является вопрос безопасности. «Прежде всего безопасность — как это провести, как это сделать под обстрелами, под ракетами», — сказал он.

Трамп неоднократно призывал к проведению выборов на Украине, в очередной раз он это сделал 9 декабря в интервью Politico. По мнению Трампа, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность Украины демократическим ценностям.

Выборы президента Украины, первоначально назначенные на март 2024 года, были отложены на неопределенный срок из-за действия военного положения. В мае того же года истек пятилетний конституционный срок полномочий Зеленского. Киев настаивает, что президент продолжает законно исполнять обязанности до проведения следующих выборов в соответствии с положениями Конституции. В Москве, однако, заявляют, что легитимность действующего украинского лидера исчерпана. Зеленский находится у власти с 2019 года.

Егор Алимов
Владимир Зеленский Украина Выборы США Дональд Трамп гарантии безопасности
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
