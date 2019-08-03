США ввели частичные санкции против суверенного долга России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,78 64,51 EUR Нал. 73,05 71,81 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 779,18 +260,18 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Несколько магазинов закрылись в Москве на фоне акции протеста Общество, 14:36 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 14:25 Активисты собрались в центре Москвы на не согласованную с властями акцию Политика, 14:24 Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон Спорт, 14:18 Футболист «Зенита» получил предложение от турецкого «Бешикташа» Спорт, 14:17 В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь Общество, 13:59 Три автомобиля эвакуировали за «попытку блокировать» Садовое кольцо Общество, 13:54 Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Общество, 13:52 В Москве из автомобиля предпринимателя похитили сумку с 19 млн руб. Общество, 13:29 В Шереметьево рухнул каркас крыши ангара воздушных судов Общество, 13:13 США ввели частичные санкции против суверенного долга России Экономика, 13:13 Горевшее в центре Москвы здание сняли с коптера Общество, 13:11 Вдова Дадашева назвала претензии к организаторам его боя Спорт, 13:08 Кортнев отказался от участия в организованном мэрией фестивале 3 августа Общество, 13:03
Экономика ,  
0 
США ввели частичные санкции против суверенного долга России
США вводят частичные санкции против российского суверенного долга, объявил Госдепартамент. Банкам США будет запрещено покупать еврооблигации (но не ОФЗ) российского правительства и госкомпаний и только при первичных размещениях
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Соединенные Штаты все-таки ввели санкции против суверенного долга России — они сделали это через второй обязательный раунд санкций по закону о контроле за химическим оружием спустя полтора года после отравления в Англии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Однако санкции против госдолга оказались лишь частичными: администрация США прибегла к исключениям (waivers), выведя из-под санкций любые покупки американскими банками рублевых облигаций ОФЗ и торговлю евробондами на вторичном рынке.

Только в иностранной валюте и только на первичном рынке

Как объявил Госдепартамент, санкции, вступающие в силу после 19 августа, будут распространяться на:

  • участие банков США в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных «российским сувереном»;
  • валютное кредитование американскими банками «российского суверена».

Американские власти также объявили, что будут отказывать в предоставлении лицензий на экспорт в Россию в адрес государственных предприятий химических и биологических товаров, контролируемых по линии Минторга США. Поставки по существующим контрактам смогут продолжиться. Сложно оценить, как повлияет этот запрет на двустороннюю торговлю. В 2018 году Россия, например, импортировала из США сыворотки, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (код 3002 ТН ВЭД) на сумму $301 млн. По оценке Госдепартамента США, новые санкции в целом могут лишить Россию доступа к «миллиардам долларов» двусторонних коммерческих отношений.

Точная сфера действия ограничений будет зависеть от того, что власти США подразумевают под «банками» с одной стороны и «сувереном» с другой. Разъяснения ожидаются от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

На практике американские банки больше не смогут покупать валютные еврооблигации правительства России на первичных размещениях. Таким образом, администрация США реализует запрет на прямое долларовое финансирование «российского суверена». Однако американским инвесторам ничто не помешает купить российские евробонды после начала их обращения на рынке. Пока не ясно, насколько банки будут пользоваться такими возможностями — есть вероятность, что они полностью уйдут с этого рынка во избежание репутационных и санкционных рисков.

Сколько российских евробондов покупают американцы

  • В 2019 году Россия размещала еврооблигации дважды — в марте и июне, оба раза по два транша.
  • Инвесторы из США выкупили в общей сложности 22,4% всех выпусков в этом году — примерно $1,4 млрд из $6,4 млрд, следует из расчетов РБК на основе данных Минфина.
  • В последнем выпуске с погашением в 2035 году их доля достигла 29%.

Формально Россия лишится около 20% инвесторской базы по евробондам. На самом деле российские еврооблигации размещались с большой переподпиской: так, в ходе июньской продажи на $2,5 млрд совокупный спрос на бумаги составил $7 млрд, при этом российские инвесторы были исключены из размещения. При продаже евробондов Минфин сам выбирает итоговые пропорции по географии инвесторов. Таким образом, можно предположить, что выход американцев не приведет к дефициту инвесторов.

Кроме того, Минфин уже неоднократно говорил, что объективной необходимости размещать еврооблигации у него нет. Минфин вправе перераспределять внешние и внутренние заимствования в пределах общего лимита, то есть может при необходимости нарастить долю ОФЗ.

Нерезидентам принадлежит около 35,7% всего российского госдолга (ОФЗ и евробондов), или $60,7 млрд из $170,3 млрд (данные Банка России по ОФЗ на 1 июля, по еврооблигациям — на 1 апреля). В том числе лишь около $20 млрд в евробондах.

Неизвестно, сколько точно принадлежит американским инвесторам (Минфин и ЦБ не раскрывают данные о страновой принадлежности), но рейтинговое агентство АКРА в прошлом году оценивало, что американцы владеют 8–10% российского публичного госдолга (то есть $13–17 млрд). Это далеко не только банки, но и пенсионные фонды, управляющие компании.

Банкам США на конец марта 2019 года принадлежали обязательства «официального сектора» России (правительства и Центробанка) на $3,32 млрд, следует из данных Банка международных расчетов (BIS). Это можно считать приближенным показателем владения российскими госбумагами (ОФЗ и евробондов). Разбивки по тому, сколько из этих обязательств номинировано в иностранных валютах, BIS не предоставляет.

Не только центральное правительство, но и госпредприятия

Но из подписанного 1 августа президентом США указа об особенностях реализации «химических» санкций следует, что американская администрация будет понимать «правительство» России широко — включая структуры, «принадлежащие или подконтрольные» правительству. Такое же расширенное определение используется в венесуэльских санкциях, под которые также подпадают госкомпании Венесуэлы.

Если США также запретят американским банкам покупать при первичных размещениях евробонды компаний, подконтрольных российскому государству («Газпром», АЛРОСА и т.д.), и кредитовать в долларах российские госбанки, это потенциально существенно расширит сферу действия ограничений. С одной стороны, по данным BIS, общая задолженность российских резидентов перед банками США составляет $11,8 млрд (сколько приходится на долю госбанков и госкомпаний, неизвестно). С другой стороны, совокупные иностранные обязательства всех российских банков (не только государственных) перед контрагентами США составляют $13,6 млрд на 1 апреля 2019 года.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: госдолг, Госдепартамент США, американские санкции
Материалы по теме
США сделали ряд исключений из новых антироссийских санкций
Политика
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России
Политика
В посольстве России объяснили санкции США «наплевательским отношением»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter