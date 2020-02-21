США ужесточат контроль за экспортом в Россию

Минторг США переводит Россию в группу стран, вызывающих озабоченность с точки зрения экспорта туда ядерных и ракетных технологий. Теперь экспорт в Россию чувствительных товаров ограничен почти так же, как в КНДР или Ирак

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Власти США решили понизить статус России с точки зрения экспорта американских чувствительных товаров и технологий. Россия будет переведена в категорию стран D, вызывающих озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий, следует из поправок в страновую классификацию Бюро промышленности и безопасности (BIS, подразделение Министерства торговли США), которые вступают в силу 24 февраля.

Сейчас Россия помечена меткой A по параметрам экспорта ядерных и ракетных технологий, как и подавляющее большинство западных стран. «Правило перемещает Россию из более благоприятного режима в менее благоприятный, что отражает беспокойство относительно распространения ядерных и ракетных технологий», — говорится в документе BIS.

В результате этих поправок США перестанут выдавать лицензии на экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для изготовления химического или биологического оружия, технологий, которые опасны с точки зрения ядерного распространения, и ракетных технологий (включая баллистические ракеты, ракеты-носители, зондирующие ракеты, а также беспилотные системы — крылатые ракеты, разведывательные дроны и т.д.). Американцам запрещается поставлять такие системы в Россию.

В качестве исключения экспорт и реэкспорт в Россию товаров, поддерживающих гражданское сотрудничество России и США в космической сфере или коммерческие запуски ракет, может быть разрешен в отдельных случаях. В целом администрация США последовательно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций (в частности, потому что США продолжают закупать в России ракетные двигатели РД-180 и пользоваться российскими кораблями «Союз» для доставки на МКС своих астронавтов).