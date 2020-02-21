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США ужесточат контроль за экспортом в Россию

Минторг США переводит Россию в группу стран, вызывающих озабоченность с точки зрения экспорта туда ядерных и ракетных технологий. Теперь экспорт в Россию чувствительных товаров ограничен почти так же, как в КНДР или Ирак
Фото: Ben Margot / AP

Власти США решили понизить статус России с точки зрения экспорта американских чувствительных товаров и технологий. Россия будет переведена в категорию стран D, вызывающих озабоченность в плане экспорта ядерных и ракетных технологий, следует из поправок в страновую классификацию Бюро промышленности и безопасности (BIS, подразделение Министерства торговли США), которые вступают в силу 24 февраля.

Сейчас Россия помечена меткой A по параметрам экспорта ядерных и ракетных технологий, как и подавляющее большинство западных стран. «Правило перемещает Россию из более благоприятного режима в менее благоприятный, что отражает беспокойство относительно распространения ядерных и ракетных технологий», — говорится в документе BIS.

В результате этих поправок США перестанут выдавать лицензии на экспорт в Россию материалов, которые могут быть использованы для изготовления химического или биологического оружия, технологий, которые опасны с точки зрения ядерного распространения, и ракетных технологий (включая баллистические ракеты, ракеты-носители, зондирующие ракеты, а также беспилотные системы — крылатые ракеты, разведывательные дроны и т.д.). Американцам запрещается поставлять такие системы в Россию.

В качестве исключения экспорт и реэкспорт в Россию товаров, поддерживающих гражданское сотрудничество России и США в космической сфере или коммерческие запуски ракет, может быть разрешен в отдельных случаях. В целом администрация США последовательно выводит космическое сотрудничество с Россией из-под сферы действия санкций (в частности, потому что США продолжают закупать в России ракетные двигатели РД-180 и пользоваться российскими кораблями «Союз» для доставки на МКС своих астронавтов).

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После вступления новых правил в силу Россия станет страной, которая практически не сможет официально закупать в Соединенных Штатах не только ядерные и ракетные технологии, но и товары, контролируемые по критерию «Национальная безопасность» (авионика, газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Эти поставки из США в Россию были ограничены в 2018 году. С этой точки зрения еще более жесткий экспортный режим США действует только в отношении Северной Кореи, Ирака, Ливии и Венесуэлы.

Минторг США объясняет понижение статуса России тем, что новые ограничения на экспорт «уменьшат риск того, что товары и технологии могут быть перенаправлены [из России в другие страны] и могут способствовать распространению оружия массового уничтожения и военному потенциалу стран, вызывающих озабоченность с точки зрения национальной безопасности США». Запрет на экспорт в Россию определенных товаров также «подчеркивает серьезность, с которой США относятся к использованию нервно-паралитического агента «Новичок» в 2018 году в Великобритании» (власти России отвергают версию о своей причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии).

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Россия «отказывается сотрудничать и разрешать BIS проводить проверки, предшествующие выдаче лицензий на экспорт в Россию, и верифицировать использование товаров американского происхождения после их поставки», указывает бюро Минторга США.

В целом товарный импорт в Россию из США в 2019 году составил $13,2 млрд, следует из данных ФТС. Но предполагается, что чувствительные с точки зрения ядерного или ракетного распространения, национальной безопасности США товары уже поставляются в Россию лишь в небольших количествах. Больше всего Россия ввозит из США товаров группы «Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства» ($1,8 млрд), «Средства наземного транспорта» ($1,7 млрд) и «Фармацевтическая продукция» ($1,2 млрд).

Автор: Иван Ткачёв
Теги: США, санкции, экспорт, ракетные технологии
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