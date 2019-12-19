СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России

СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России

Администрация Трампа выступает против новых «санкций из ада» против России, соответствующее письмо чиновник Госдепа направил в сенат, узнало The Daily Beast. При этом комитет сената США проголосовал за рассмотрение законопроекта

Государственный секретарь США Майк Помпео (Фото: Erin Scott / Reuters)

Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России. Чиновник Госдепартамента США направил письмо высокопоставленному члену сената, в котором выступил против новых ограничений, пишет The Daily Beast.

В письме на 22 страницах, которое было отправлено в минувший вторник, чиновник Госдепа пишет, что американская администрация «решительно выступает против» законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.

Автор документа утверждает, что в законе нет необходимости, он может нанести вред союзникам в Европе и ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против Москвы. Чиновник также пишет, что закон может навредить «глобальным энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам», и под удар попадет «почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией». Ограничения могут навредить и американским банкам, работающим в России, указывается в письме.

В среду, 18 декабря, профильный комитет сената США проголосовал за рассмотрение всей верхней палатой конгресса законопроекта DASKA — «санкций из ада» против России. Первая версия документа была представлена летом 2018 года. Его внесла группа демократов и республиканцев, включая влиятельного сенатора Линдси Грэма.