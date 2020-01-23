Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Минфин удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году. Покупатель — местный, считают эксперты. Гигантская покупка не повлияла на курс рубля

Состоявшийся 22 января аукцион Минфина по размещению ОФЗ стал «одним из самых необычных за все времена», пишут в обзоре аналитики Росбанка Евгений Вертипорох и Юрий Тулинов. Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при предлагаемом номинальном объеме 58,4 млрд руб.).

«Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они. Заявка была закрыта с дисконтом 2 б.п. ко вторичному рынку — с доходностью по цене отсечения 5,97% годовых.

Удивил аукцион по размещению этого выпуска и экспертов «ВТБ Капитала». «Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном», — отмечают в обзоре аналитики инвестбанка Максим Коровин и Игорь Рапохин. В целом размещение ОФЗ в среду оказалось самым значительным с мая 2019 года, пишут они. Министерство продало ОФЗ на 85 млрд руб.: помимо выкупленного неизвестным игроком выпуска были размещены ОФЗ-52002 с погашением в феврале 2028 года на 27 млрд руб.

На единственного покупателя бумаг обращают внимание и аналитики Сбербанка: «Несмотря на относительно низкий спрос на номинальные выпуски на вторичном рынке (за исключением коротких бумаг), вчера на аукционе по размещению шестилетних ОФЗ-26229 (ноябрь 2025 года) спрос составил 98,8 млрд руб., а Минфин разместил ОФЗ на 58 млрд руб. без премии ко вторичному рынку. По-видимому, этот объем был приобретен одним участником рынка».