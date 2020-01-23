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Финансы ,  
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Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Минфин удовлетворил самую крупную заявку на покупку ОФЗ: неизвестный игрок выкупил почти весь выпуск гособлигаций с погашением в 2025 году. Покупатель — местный, считают эксперты. Гигантская покупка не повлияла на курс рубля

Состоявшийся 22 января аукцион Минфина по размещению ОФЗ стал «одним из самых необычных за все времена», пишут в обзоре аналитики Росбанка Евгений Вертипорох и Юрий Тулинов. Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при предлагаемом номинальном объеме 58,4 млрд руб.).

«Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они. Заявка была закрыта с дисконтом 2 б.п. ко вторичному рынку — с доходностью по цене отсечения 5,97% годовых.

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Удивил аукцион по размещению этого выпуска и экспертов «ВТБ Капитала». «Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном», — отмечают в обзоре аналитики инвестбанка Максим Коровин и Игорь Рапохин. В целом размещение ОФЗ в среду оказалось самым значительным с мая 2019 года, пишут они. Министерство продало ОФЗ на 85 млрд руб.: помимо выкупленного неизвестным игроком выпуска были размещены ОФЗ-52002 с погашением в феврале 2028 года на 27 млрд руб.

На единственного покупателя бумаг обращают внимание и аналитики Сбербанка: «Несмотря на относительно низкий спрос на номинальные выпуски на вторичном рынке (за исключением коротких бумаг), вчера на аукционе по размещению шестилетних ОФЗ-26229 (ноябрь 2025 года) спрос составил 98,8 млрд руб., а Минфин разместил ОФЗ на 58 млрд руб. без премии ко вторичному рынку. По-видимому, этот объем был приобретен одним участником рынка».

Кто мог стать покупателем выпуска

«Заявку такого объема могут позволить себе только крупные фонды-нерезиденты», — рассуждает управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Непонятно также, зачем выкупать весь выпуск целиком, добавляет он.

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Объем не был выкуплен нерезидентом, возражает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: «Нерезидентский приток таких масштабов должен был двинуть курс, но рубль вчера был даже немного слабее аналогов. Так что игрок, скорее всего, локальный». «В момент расчетов особенно не было реакции в рубле», — подтверждает и главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

Заявку разместил крупный держатель ОФЗ с погашением 29 января 2020 года, полагают аналитики «ВТБ Капитала». Он мог заранее инвестировать ожидаемый приток от погашения, предстоящего на следующей неделе (на сумму 250 млрд руб., что является крупнейшим погашением ОФЗ в этом году), добавляют они.

РБК направил запрос в Минфин.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ОФЗ, Минфин
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