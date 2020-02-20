Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
Минфин рассказал о «комфортных» способах перенести отмену ЕНВД Экономика, 17:41 В Госдуму внесли законопроект о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ Общество, 17:37 Силуанов назвал срок возвращения к вопросу о повышении НДФЛ для богатых Экономика, 17:33 Гибкость и экологичность: какие стройматериалы завоевывают рынок Pro, 17:29 Минобороны заявило о поддержке Турцией наступления боевиков в Идлибе Политика, 17:28 Хет-трик Яшкина и гол Гимаева с центра площадки. Лучшие моменты КХЛ Спорт, 17:25 В Дании заявили о задержании россиян по подозрению в контрабанде кокаина Общество, 17:14 Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии Политика, 17:13 Конфликт — это дорого: к каким издержкам приводят разногласия в компании Pro, 17:10 Глава Morgan Creek: Bitcoin подешевел на 5% — хороший момент для покупки Крипто, 17:09 Силуанов заявил об отсутствии планов снижать налоги из-за роста доходов Экономика, 17:05 Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю Финансы, 17:01 Силуанов ответил на предложение повысить страховку по вкладам до ₽5 млн Финансы, 16:59 Пока нейрохирурги делали операцию на мозге, пациентка играла на скрипке Стиль, 16:51
Финансы ,  
0 

Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю

ОФЗ на 58 млрд руб. в конце января выкупил иностранный инвестор, а не локальный игрок, заявил РБК министр финансов Антон Силуанов. Аукцион удивил российский рынок — это была самая большая удовлетворенная заявка в истории
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Единственным покупателем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд руб., который в конце января удивил российский рынок, был иностранный инвестор. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Антон Силуанов отвечает на вопросы читателей РБК. Полное видео
Финансы

«Россия в условиях нестабильности мировой экономики остается тем островком, куда перенаправляются деньги с развивающихся рынков. Вы видите, что у нас доля иностранцев в общих объемах государственных ценных бумаг — около 35%. А на аукционах иностранцы зачастую покупают от 50% до 2/3 всего объема выпуска ценных бумаг. Если помните, некоторое время назад была информация, что весь выпуск Минфином ценных бумаг выкупил один инвестор. Это был иностранный инвестор», — сказал Силуанов.

Аукцион, о котором напомнил Силуанов, состоялся 22 января. Он стал «одним из самых необычных за все времена», писали аналитики Росбанка: «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить».

«Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном», — отмечали и аналитики «ВТБ Капитала».

Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). Она была закрыта с дисконтом 2 б.п. ко вторичному рынку — с доходностью по цене отсечения 5,97% годовых. Эксперты расходились во мнении, был покупатель нерезидентом или локальным игроком.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Антон Силуанов, ОФЗ
Материалы по теме
Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю
Финансы
Российские компании побили рекорд по объему размещенных облигаций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter