Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю

ОФЗ на 58 млрд руб. в конце января выкупил иностранный инвестор, а не локальный игрок, заявил РБК министр финансов Антон Силуанов. Аукцион удивил российский рынок — это была самая большая удовлетворенная заявка в истории

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Единственным покупателем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на 58 млрд руб., который в конце января удивил российский рынок, был иностранный инвестор. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«Россия в условиях нестабильности мировой экономики остается тем островком, куда перенаправляются деньги с развивающихся рынков. Вы видите, что у нас доля иностранцев в общих объемах государственных ценных бумаг — около 35%. А на аукционах иностранцы зачастую покупают от 50% до 2/3 всего объема выпуска ценных бумаг. Если помните, некоторое время назад была информация, что весь выпуск Минфином ценных бумаг выкупил один инвестор. Это был иностранный инвестор», — сказал Силуанов.

Аукцион, о котором напомнил Силуанов, состоялся 22 января. Он стал «одним из самых необычных за все времена», писали аналитики Росбанка: «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить».

«Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном», — отмечали и аналитики «ВТБ Капитала».