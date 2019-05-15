В конгрессе США подготовили новый проект санкций против России

В палате представителей конгресса США представили новый проект санкций против России за вмешательство в американские выборы. Новая версия, по сути, объединяет и дополняет предложенные ранее законопроекты DASKA и DETER

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Комитет по финансовым услугам нижней палаты конгресса опубликовал для общественного обсуждения черновик сводного законопроекта о новых санкциях против России. Документ (.pdf) представлен к комитетскому слушанию 15 мая на тему санкций, которое было изначально запланировано на февраль, но перенесено по неизвестным причинам.

Представленный комитетом черновик, по сути, объединяет законопроекты DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля») и DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы»), внесенные группами американских сенаторов соответственно в феврале и апреле. Судя по всему, это альтернатива, исходящая от палаты представителей, которая охватывает большинство предыдущих сенатских инициатив в области антироссийских санкций.

Данный черновик формально не внесен в палату в качестве законопроекта, его цель — «собрать идеи и услышать от экспертов, как лучше реализовывать санкции», уточняет Bloomberg со ссылкой на источник в профильном комитете конгресса.

Предлагаемые санкции делятся на две группы: