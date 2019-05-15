В конгрессе США подготовили новый проект санкций против России

- те, что могут быть введены в дальнейшем, если Россия вмешается в будущие выборы в США.
Санкции против госдолга и зарубежных энергетических проектов
В ответ на вмешательство в выборы предлагается следующий набор санкций:
- запрет для американских инвесторов на покупку нового суверенного долга России, выпущенного через три месяца после вступления закона в силу;
- включение в санкционный список SDN любого российского финансового института, причастного к финансированию вмешательства в выборы 2016 или 2018 года;
- включение в список SDN любого российского лица, оказавшего поддержку вмешательству в выборы;
- включение в список SDN любого «энергетического проекта», находящегося за пределами Российской Федерации, в который российская госкомпания вложит не менее $5 млн через три месяца после вступления закона в силу.
Последний пункт мог бы быть направлен против строительства газопровода «Северный поток-2», но этот проект должен быть завершен до конца 2019 года. Кроме того, конгрессмены специально планируют предписать Минфину США вывести из-под санкций проекты, в которые российское государство на момент вступления закона в силу уже инвестировало средства.
- Кроме того, предлагается обязать американских инвесторов раскрыть любые доли, которые они могут иметь в капиталах следующих банков: ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.
Возможные будущие санкции: РФПИ и «Ростех»
Будущие санкции за потенциальное вмешательство в американские выборы начиная с 2020 года включают:
- запрет для американских граждан и компаний инвестировать в российский энергетический сектор и российские энергетические госкомпании;
- санкции против одного или нескольких финансовых институтов из списка: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк;
- санкции в виде вхождения в список SDN любых оборонных предприятий, принадлежащих Российской Федерации, «включая «Ростех» (в настоящее время «Ростех» находится под секторальными санкциями, американцам запрещено давать ему в долг более чем на 30 дней).
Рассекретить «Кремлевский доклад»
Отдельным пунктом в черновике законопроекта идет предписание Минфину США опубликовать названия «любых структур» (но не физических лиц), включенных в секретное приложение к «Кремлевскому докладу» — специальному отчету американского Минфина, подготовленному в январе 2018 года. В нем анализировались российские олигархи и компании с госучастием не менее 25%. Однако по ходатайству директора Национальной разведки некоторые имена могут остаться засекреченными, если этого требуют соображения национальной безопасности или защиты разведывательной работы.
Есть в документе и пункт, навеянный историей с исключением из санкционного списка компаний En+ и Rusal, которые изначально попали под санкции за подконтрольность Олегу Дерипаске. Теперь конгрессмены предлагают прописать, что исключение какой-либо компании из-под санкций возможно только в том случае, если подсанкционный бизнесмен и его ближайшие родственники (включая бывшую супругу) снизят совокупную долю в ней менее чем до 25%. Если бы такое положение действовало сейчас, En+ нельзя было бы исключить из санкционного списка при фактически сложившихся параметрах соглашения с Минфином США (Дерипаска, его дети и бывшая жена формально сохранили за собой более 50% En+).