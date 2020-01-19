ЦБ зафиксировал рекордный в истории приток иностранцев в госдолг России

Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России в прошлом году существенно превысил рекорд 2012 года и составил $22 млрд. Поддержать такой же интерес в 2020 году вряд ли получится, считают эксперты

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Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе. В этот показатель входят инвестиции нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) и суверенные евробонды, сообщил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Около $15 млрд иностранцы вложили в ОФЗ и около $7 — в евробонды, уточнила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

В 2018 году иностранцы избавлялись от российских суверенных облигаций: отток составил $5,3 млрд. Предыдущий рекордный приток нерезидентов в российский госдолг был зафиксирован в 2012 году: тогда он составил $17,1 млрд.

Почему нерезиденты вкладывались в Россию

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии, по данным на конец декабря, составила 31,5%, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков» (оперативный показатель ЦБ, который не покрывает весь портфель ОФЗ на руках у нерезидентов, но воспроизводит его динамику). Это максимум с конца марта 2018 года (34,5%). После введения санкций в отношении UC Rusal в апреле 2018 года доля нерезидентов стала сокращаться и достигла 23,6% на начало 2019 года, а затем вновь перешла к росту.

В 2019 году рос спрос инвесторов на активы развивающихся рынков и смягчалась санкционная риторика в отношении России, рассуждает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. К этому прибавилось стремительное замедление инфляции при сохранении высоких реальных ставок, продолжает он. Все эти факторы способствовали активному возврату иностранцев после бегства 2018 года, говорит эксперт: «Мы вернулись к ситуации 2015–2017 годов, когда на нерезидентов приходилось две трети прироста рынка ОФЗ».