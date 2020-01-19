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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал рекордный в истории приток иностранцев в госдолг России

Приток нерезидентов в облигации федерального займа и евробонды России в прошлом году существенно превысил рекорд 2012 года и составил $22 млрд. Поддержать такой же интерес в 2020 году вряд ли получится, считают эксперты
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе. В этот показатель входят инвестиции нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) и суверенные евробонды, сообщил РБК главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Около $15 млрд иностранцы вложили в ОФЗ и около $7 — в евробонды, уточнила экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

В 2018 году иностранцы избавлялись от российских суверенных облигаций: отток составил $5,3 млрд. Предыдущий рекордный приток нерезидентов в российский госдолг был зафиксирован в 2012 году: тогда он составил $17,1 млрд.

Почему нерезиденты вкладывались в Россию

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии, по данным на конец декабря, составила 31,5%, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков» (оперативный показатель ЦБ, который не покрывает весь портфель ОФЗ на руках у нерезидентов, но воспроизводит его динамику). Это максимум с конца марта 2018 года (34,5%). После введения санкций в отношении UC Rusal в апреле 2018 года доля нерезидентов стала сокращаться и достигла 23,6% на начало 2019 года, а затем вновь перешла к росту.

В 2019 году рос спрос инвесторов на активы развивающихся рынков и смягчалась санкционная риторика в отношении России, рассуждает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. К этому прибавилось стремительное замедление инфляции при сохранении высоких реальных ставок, продолжает он. Все эти факторы способствовали активному возврату иностранцев после бегства 2018 года, говорит эксперт: «Мы вернулись к ситуации 2015–2017 годов, когда на нерезидентов приходилось две трети прироста рынка ОФЗ».

Доходность российских облигаций в 2019 году показала один из лучших результатов с 2008 года. Самой популярной идеей для инвестирования в Россию были долларовые облигации с погашением в 2028 году, говорил РБК руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский. Двузначную доходность в рублях принес держателям и ряд выпусков длинных ОФЗ за счет купонного дохода и роста цен. Например, долларовая доходность еврооблигаций Russia 43 выросла за прошлый год на 33% (21–22% годовых в рублях), а 30-летние ОФЗ 46020 принесли своим держателям 28% в рублях, подсчитывал управляющий директор «Ренессанс Капитала» Максим Орловский.

Снизится ли интерес иностранцев

В 2020 году приток нерезидентов в таком объеме наблюдаться уже не должен, утверждает Донец: правительство выпускает меньше евробондов, и то в евро, а в случае санкций их могут и не разместить. А в ОФЗ нерезиденты входили в ожидании снижения ставок, но оно уже фактически исчерпано, продолжает она: «Доходности 10-летних ОФЗ близки к ключевой ставке (6,25% годовых), что очень низко для них». Приток в госсекторе в этом году, по ее оценке, составит не более $10 млрд.

«Не вижу причин, почему приток иностранного капитала в ОФЗ должен прекратиться», — отмечает Долгин. Но повторить рекорд 2019 года, по его мнению, будет сложно: вес России в портфелях крупных инвестиционных фондов достиг предела, потенциал снижения ставок ограничен, есть риски смягчения бюджетной политики, а во втором полугодии 2020 года может возобновиться нервозность инвесторов по поводу санкций из-за президентских выборов в США.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ОФЗ, еврооблигации
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