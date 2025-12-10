Лавров раскрыл предложение Уиткоффа по нацменьшинствам на Украине

Лавров: в обновленном мирном плане есть пункт о правах нацменьшинств на Украине

Среди предложений США по мирному есть пункты о правах нацменьшиств и религиозной свободе, заявил Лавров. В первой версии соглашения упоминался русский язык в качестве официального на Украине, ранее писал FT

Стив Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В проекте по мирному урегулированию, который спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на переговоры в Москву, говорится о необходимости обеспечить права национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

«В тех предложениях — надеюсь, не раскрываю большого секрета, — которые Стивен Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине — там, что останется от Украины, — права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Пока поправки к американскому мирному плану носят секретный характер, но «тем не менее про права человека секретничать нельзя», пояснил Лавров. «Так вот, процитированные предложения американской стороны по обеспечению всех международных обязательств Украины в отношении прав человека и религиозных прав в европейской интерпретации были переделаны», — добавил глава МИДа.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка МИД называл «принудительной украинизацией». Кроме того, в начале декабря 2025-го Верховная рада лишила русский язык защиты на Украине.

Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. По его словам, Вашингтон предложил разбить мирный план по Украине на четыре пакета и обсуждать его в таком формате.

Присутствовавший на встрече помощник Путина Юрий Ушаков назвал беседу «полезной, конструктивной, весьма содержательной». Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента обозначил вопрос территорий, по которому «пока еще компромиссного варианта найдено не было».

Financial Times писал, что пункт о признании русского языка официальным государственным языком на Украине вошел в первоначальный вариант мирного плана США по урегулированию конфликта.

Кроме того, мирные предложения США включают вступление Украины в ЕС в 2027 году и создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения, узнал The Washington Post. Обсуждаются также гарантии безопасности Киеву от США и корейский сценарий по вопросу территорий.

США хотят как можно скорее получить ответ от Украины по мирному плану, но четкого дедлайна Украине не ставили, выяснило «РБК-Украина». При этом европейские чиновники считают, что для обсуждения мирных условий потребуются месяцы.