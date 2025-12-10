 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров раскрыл предложение Уиткоффа по нацменьшинствам на Украине

Лавров: в обновленном мирном плане есть пункт о правах нацменьшинств на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Среди предложений США по мирному есть пункты о правах нацменьшиств и религиозной свободе, заявил Лавров. В первой версии соглашения упоминался русский язык в качестве официального на Украине, ранее писал FT
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В проекте по мирному урегулированию, который спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на переговоры в Москву, говорится о необходимости обеспечить права национальных меньшинств на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

«В тех предложениях — надеюсь, не раскрываю большого секрета, — которые Стивен Уиткофф привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказано о необходимости обеспечить на Украине — там, что останется от Украины, — права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Пока поправки к американскому мирному плану носят секретный характер, но «тем не менее про права человека секретничать нельзя», пояснил Лавров. «Так вот, процитированные предложения американской стороны по обеспечению всех международных обязательств Украины в отношении прав человека и религиозных прав в европейской интерпретации были переделаны», — добавил глава МИДа.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине. Закон об исключительных правах украинского языка МИД называл «принудительной украинизацией». Кроме того, в начале декабря 2025-го Верховная рада лишила русский язык защиты на Украине.

WP узнала план США с нейтральной зоной и корейским сценарием для Украины
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. По его словам, Вашингтон предложил разбить мирный план по Украине на четыре пакета и обсуждать его в таком формате.

Присутствовавший на встрече помощник Путина Юрий Ушаков назвал беседу «полезной, конструктивной, весьма содержательной». Среди тем, которые Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером, помощник президента обозначил вопрос территорий, по которому «пока еще компромиссного варианта найдено не было».

Financial Times писал, что пункт о признании русского языка официальным государственным языком на Украине вошел в первоначальный вариант мирного плана США по урегулированию конфликта.

Кроме того, мирные предложения США включают вступление Украины в ЕС в 2027 году и создание демилитаризованной зоны по линии соприкосновения, узнал The Washington Post. Обсуждаются также гарантии безопасности Киеву от США и корейский сценарий по вопросу территорий.

США хотят как можно скорее получить ответ от Украины по мирному плану, но четкого дедлайна Украине не ставили, выяснило «РБК-Украина». При этом европейские чиновники считают, что для обсуждения мирных условий потребуются месяцы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Сергей Лавров Стив Уиткофф Украина
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят альтернативный мирный план
Политика
Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план
Политика
Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 13:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 13:08
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 13:22
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 13:22
Лояльность в ее классическом виде исчезает: что идет ей на сменуПодписка на РБК, 13:22
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Дегтярев заявил, что талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка» Спорт, 13:15
Минпросвещения назвало даты выпускных и последних звонков в 2026 году Общество, 13:10
«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам Финансы, 13:09
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 13:07
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 12:59
Мемкоин Трампа будет использоваться в мобильной игре про миллиардеров Крипто, 12:58
РПЛ назвала дату первого матча после зимнего перерыва Спорт, 12:53
В России офицерам ВСУ дали пожизненное за удар БПЛА по курскому пляжу Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52