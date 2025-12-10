 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала о споре по территориям на переговорах США и Украины по миру

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: София Гатилова / Reuters
Фото: София Гатилова / Reuters

На переговорах с украинской делегацией Вашингтон обсуждает среди прочего вывод ВСУ из Донбасса, обмен территориями и создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения. Эти предложения включены в обновленный мирный план США из 20 пунктов вместо изначальных 28, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американские и украинские источники, знакомые с ходом переговоров.

Издание называет обмен территориями неотъемлемой частью сделки: стороны спорят, как будут проведены границы. Москва требует от Киева вывести войска с подконтрольных ВСУ участков Донбасс и американцы убеждают украинцев пойти на уступки сейчас, иначе спустя полгода ВСУ могут потерять эту территорию. Киев допустил возможность «корейского сценария» с созданием демилитаризованной зоны вдоль всей линии соприкосновения, отмечает WP. Согласно плану США, за ней будет еще одна, более глубокая зона, где под запретом должны быть все тяжелые вооружения.

FT сообщила, почему Украина «застряла» с принятием мирного плана
Политика
Фото:Alina Smutko / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу мирного плана, чтобы успеть заключить соглашение о прекращении огня, как рассчитывает американский лидер, к католическому Рождеству, 25 декабря, написала The Financial Times

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, снова подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты. Он отметил, что  Донбасс исторически является территорией России и Москва вернет ее военным или любым другим путем. 

Денис Малышев
Украина мирный план переговоры Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
