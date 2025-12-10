 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

План мирного урегулирования включает вступление Украины в ЕС в 2027 году

WP: Украина может вступить в ЕС в 2027 году, несмотря на сопротивление Будапешта
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Несмотря на жесткую тактику переговоров президента США Дональда Трампа, стороны могут приблизиться к мирному соглашению, одним из ключевых условий которого станет членство Украины в Евросоюзе в 2027 году. Об этом со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По данным украинского чиновника, переговорный пакет состоит из трех документов: мирного соглашения, гарантий безопасности и плана восстановления экономики. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что обновленный американский мирный план был сокращен с 28 до 20 пунктов. 10 декабря Украина с европейскими партнерами планирует представить пакет поправок.

Как сообщают собеседники Игнатиуса, в рамках переговоров обсуждается конкретная перспектива вступления Украины в ЕС в 2027 году. Хотя против этого выступают некоторые члены союза, в первую очередь Венгрия, в администрации Трампа уверены, что смогут преодолеть сопротивление Будапешта. По мнению американской стороны, членство Украины в ЕС будет способствовать развитию торговли, притоку инвестиций и борьбе с коррупцией. В Москве ранее заявляли, что возможное вступление Киева в Евросоюз — это его суверенное право.

Обозреватель отмечает, что Трамп «все еще может все испортить», чрезмерно надавив на президента Украины Владимира Зеленского и его союзников. Переговорный процесс также усложняет новая Стратегия национальной безопасности США, в которой зафиксирован отход Вашингтона от роли гаранта безопасности в Европе.

По данным Financial Times, Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному плану в надежде заключить соглашение к 25 декабря. Впрочем, по информации «РБК-Украина», США не ставили Киеву жесткий дедлайн, а лишь просят дать ответ как можно скорее.

Российский президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели военной операции будут достигнуты, а земли Донбасса и Новороссии, по его мнению, станут российскими в любом случае — военным или иным путем.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Украина Евросоюз Дональд Трамп переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров раскрыл предложение Уиткоффа по нацменьшинствам на Украине
Политика
WP узнала о споре по территориям на переговорах США и Украины по миру
Политика
Песков назвал слова Трампа об Украине созвучными пониманию Кремля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 13:08 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 13:08
В Ярославле прошла завершающая бизнес-встреча «Дело в тебе» Отрасли, 13:28
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 13:28
Импортозамещение, кибербезопасность и ИИ: опыт «Еврохима» и «К2Тех» Отрасли, 13:22
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 13:22
Лояльность в ее классическом виде исчезает: что идет ей на сменуПодписка на РБК, 13:22
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Дегтярев заявил, что талисманом олимпийцев будет «нормальный мишка» Спорт, 13:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Минпросвещения назвало даты выпускных и последних звонков в 2026 году Общество, 13:10
«Сбер» допустил пересмотр тарифов для клиентов из-за НДС по картам Финансы, 13:09
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 13:07
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 12:59
Мемкоин Трампа будет использоваться в мобильной игре про миллиардеров Крипто, 12:58
РПЛ назвала дату первого матча после зимнего перерыва Спорт, 12:53