WP: Украина может вступить в ЕС в 2027 году, несмотря на сопротивление Будапешта

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Несмотря на жесткую тактику переговоров президента США Дональда Трампа, стороны могут приблизиться к мирному соглашению, одним из ключевых условий которого станет членство Украины в Евросоюзе в 2027 году. Об этом со ссылкой на американских, украинских и европейских чиновников пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По данным украинского чиновника, переговорный пакет состоит из трех документов: мирного соглашения, гарантий безопасности и плана восстановления экономики. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что обновленный американский мирный план был сокращен с 28 до 20 пунктов. 10 декабря Украина с европейскими партнерами планирует представить пакет поправок.

Как сообщают собеседники Игнатиуса, в рамках переговоров обсуждается конкретная перспектива вступления Украины в ЕС в 2027 году. Хотя против этого выступают некоторые члены союза, в первую очередь Венгрия, в администрации Трампа уверены, что смогут преодолеть сопротивление Будапешта. По мнению американской стороны, членство Украины в ЕС будет способствовать развитию торговли, притоку инвестиций и борьбе с коррупцией. В Москве ранее заявляли, что возможное вступление Киева в Евросоюз — это его суверенное право.

Обозреватель отмечает, что Трамп «все еще может все испортить», чрезмерно надавив на президента Украины Владимира Зеленского и его союзников. Переговорный процесс также усложняет новая Стратегия национальной безопасности США, в которой зафиксирован отход Вашингтона от роли гаранта безопасности в Европе.

По данным Financial Times, Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному плану в надежде заключить соглашение к 25 декабря. Впрочем, по информации «РБК-Украина», США не ставили Киеву жесткий дедлайн, а лишь просят дать ответ как можно скорее.

Российский президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что цели военной операции будут достигнуты, а земли Донбасса и Новороссии, по его мнению, станут российскими в любом случае — военным или иным путем.