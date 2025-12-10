 Перейти к основному контенту
НСПК приняла решение по картам «Мир» с истекшим сроком службы

К 2028 году планируется сократить число отложенных и офлайн-транзакций по таким картам до 2,5%, а к 2030-му прекратить их полностью. Впервые работу просроченных карт «Мир» продлили во время пандемии коронавируса
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Карты платежной системы «Мир» продолжат работать на постоянной основе, сообщили РБК в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Решение принял совет участников и пользователей платежного рынка при этой организации.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Вместе с тем планируется сократить количество транзакций в отложенных и оффлайн-режимах (например, покупка товаров на борту самолета и оплата проезда в транспорте) по картам «Мир», к 2028 году этот показатель должен достичь 2,5%. В таких операциях банк не может оперативно их проверить. Подобные транзакции планируют полностью прекратить к 2030 году.

«Нужно понимать, что так или иначе замена «пластика» на новый — это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт «Мир», которые проводят операции в отложенном или офлайн режиме, все же придется заменить на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — подчеркнул Дубынин.

В НСПК также рекомендовали держателям карт «Мир» своевременно блокировать и уничтожать «пластик», если того требуют обстоятельства — например, в случае утраты, так как повышаются риски несанкционированного использования.

В 2014 году после присоединения Крыма к России и рисков отключения карт международных платежных систем была создана НСПК, которая на 100% принадлежит российскому Центробанку. Спустя год появились первые карты «Мир». Тогда они стали обязательными для перечисления зарплат сотрудникам бюджетных организаций, а также пенсий и пособий.

После начала военной операции на Украине из России ушли международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard. НСПК стала монополистом рынка. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Все транзакции российских карт обрабатываются через НСПК.

Впервые работу просроченных карт «Мир» продлили во время пандемии COVID.

Госдума приняла закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»
Финансы
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В июле в Центробанке пообещали ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Как отмечала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, это связано с сокращением их количества и отсутствии необходимости в них.

«Сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — добавила она. Ограничения в отношении части операций по картам «Мир» с истекшим сроком действия анонсировал к февралю 2026 года лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
НСПК Россия платежная система "Мир" срок
