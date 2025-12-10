НСПК приняла решение по картам «Мир» с истекшим сроком службы

К 2028 году планируется сократить число отложенных и офлайн-транзакций по таким картам до 2,5%, а к 2030-му прекратить их полностью. Впервые работу просроченных карт «Мир» продлили во время пандемии коронавируса

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Карты платежной системы «Мир» продолжат работать на постоянной основе, сообщили РБК в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Решение принял совет участников и пользователей платежного рынка при этой организации.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Вместе с тем планируется сократить количество транзакций в отложенных и оффлайн-режимах (например, покупка товаров на борту самолета и оплата проезда в транспорте) по картам «Мир», к 2028 году этот показатель должен достичь 2,5%. В таких операциях банк не может оперативно их проверить. Подобные транзакции планируют полностью прекратить к 2030 году.

«Нужно понимать, что так или иначе замена «пластика» на новый — это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт «Мир», которые проводят операции в отложенном или офлайн режиме, все же придется заменить на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», — подчеркнул Дубынин.

В НСПК также рекомендовали держателям карт «Мир» своевременно блокировать и уничтожать «пластик», если того требуют обстоятельства — например, в случае утраты, так как повышаются риски несанкционированного использования.

В 2014 году после присоединения Крыма к России и рисков отключения карт международных платежных систем была создана НСПК, которая на 100% принадлежит российскому Центробанку. Спустя год появились первые карты «Мир». Тогда они стали обязательными для перечисления зарплат сотрудникам бюджетных организаций, а также пенсий и пособий. После начала военной операции на Украине из России ушли международные платежные системы, в том числе Visa и Mastercard. НСПК стала монополистом рынка. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Все транзакции российских карт обрабатываются через НСПК.

Впервые работу просроченных карт «Мир» продлили во время пандемии COVID.

В июле в Центробанке пообещали ограничить период действия карт с истекшим сроком годности. Как отмечала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, это связано с сокращением их количества и отсутствии необходимости в них.

«Сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — добавила она. Ограничения в отношении части операций по картам «Мир» с истекшим сроком действия анонсировал к февралю 2026 года лидер направления по разработке техстандартов компании Сергей Панин.