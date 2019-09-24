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Аналитики Fitch назвали санкции главной помехой для роста рейтинга России
Дотянуть до рейтинга BBB+ России мешают также низкие темпы экономического роста, считают в агентстве Fitch Ratings
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Долгосрочный кредитный рейтинг России по версии агентства Fitch Ratings мог бы быть выше, если бы не угроза новых санкций и низкие темпы экономического роста. Об этом заявил во вторник, 24 сентября, старший директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эрик Ариспе на конференции рейтингового агентства в Москве, передает корреспондент РБК.

В августе Fitch повысило кредитный рейтинг России с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Это предпоследний рейтинг инвестиционной категории (ниже идет так называемая мусорная категория). Fitch оценивает Россию на одну ступень выше, чем другие крупнейшие рейтинговые агентства — Moody's и S&P. Следующий пересмотр рейтинга планируется в феврале 2020 года.

Российское рейтинговое агентство АКРА накануне впервые присвоило России суверенный рейтинг по международной шкале — он оказался на уровне A-, на две ступени выше, чем у Fitch.

Россия заслуживает текущего рейтинга ВВВ, но модель показывает, что оценка страны может быть на пункт выше (то есть BBB+), сказал Ариспе.

Во многом то, что Россия пока не дотягивает до более высокого уровня, связано с макроэкономическими показателями, пояснил он. Россия смотрится хорошо с точки зрения таких факторов, как состояние государственных финансов и внешние активы. «Но такие факторы, как доступ капитала, размер экономики, — это уже скорее неблагоприятные факторы», — отметил аналитик.

«В принципе рейтинг может быть выше, чем текущий, но учитывая риск санкций и существенное влияние этого фактора, особенно на гибкость суверенной экономической системы, мы все-таки ставим рейтинг на один пункт ниже», — подчеркнул он. Чтобы это исправить, России потребуется время, «нужен более значительный [экономический] рост», добавил Ариспе.

ФНБ сгладит внешние шоки

Нет особых причин беспокоиться в связи с новыми санкционными ограничениями и падением цен на нефть, заявил на той же конференции замминистра финансов Владимир Колычев.

«За предыдущие периоды действия бюджетного правила, инфляционного таргетирования и плавающего курса эти инструменты доказали эффективность, был накоплен минимально безопасный уровень резервных активов, который позволяет в автоматическом режиме на такие стрессы реагировать», — сказал он.

Он напомнил, что в следующем году ликвидная часть Фонда национального благосостояния превысит 7% ВВП, что позволит инвестировать эти средства. «Эти пресловутые 7% достаточны, чтобы компенсировать относительно краткосрочный, но глубокий стресс — снижение цен на нефть до $25–30 с постепенным выходом на уровень $40 на протяжении трех лет», — заверил Колычев.

Экономика растет слишком медленно

Один из главных рисков для российской экономики, по оценкам аналитиков Fitch, — низкий экономический рост. Они придерживаются консервативных оценок: ВВП России вырастет лишь на 1,9% в 2020–2021 годах (для сравнения, Минэкономразвития прогнозирует рост на 1,7% в 2020 году, но уже 3% в 2021-м).

Санкции продолжают влиять на кредитный профиль России и вносят вклад в замедление роста, подчеркнул Ариспе.

«Мы считаем, что вызов для правительства будет заключаться в том, как реализовать свою стратегию роста со стороны инвестиций, чтобы разрешить проблемы на рынке занятости и привлекать инвестиции, несмотря на неопределенности, которые будут связаны с санкциями», — заявил он.

Колычев заметил, что замедление экономического роста в текущем году было ожидаемым, оно в меньшей степени связано с внешними факторами. Постепенный выход темпов роста на 3% он назвал вполне реалистичным сценарием, учитывая накопительный эффект от реализации нацпроектов, мер по улучшению делового климата и других мер, планируемых правительством.

Сильные стороны России

Среди позитивных факторов, оказавших влияние на рейтинг России, Ариспе отметил повышение макроэкономической стабильности, снижение зависимости от цен на нефть и сокращение госдолга. «Бюджетное правило и инфляционное таргетирование помогают экономике быть лучше готовой к шокам с точки зрения внешних факторов (изменение цен на нефть) и к усиливающимся геополитическим рискам», — сказал аналитик.

Влияние цен на нефть снизилось, что в Fitch считают «значительным достижением». Экономика смогла повысить не связанные с нефтью доходы, а увеличивающиеся расходы будут финансироваться постоянными источниками доходов, пояснил Ариспе.

Кроме того, российская экономика снизила долговое бремя. «Россия характеризуется самым низким уровнем госдолга среди стран с рейтингом ВВВ. Мы верим в то, что за последние два года Россия усилила свою устойчивость к шокам, которые могут формироваться в текущих геополитических рисках», — заметил представитель агентства.

Он напомнил об аккумуляции нефтегазовых сверхдоходов в ФНБ, отметив, что это дает государству возможность гибко корректировать свою стратегию финансирования.

По прогнозам Fitch, к концу 2019 года Россия станет чистым кредитором и будет располагать 16,5% ВВП на депозитах, добавил Ариспе.

Ранее РБК писал, что к середине 2019 года чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону (впервые с 2015 года). На депозитах в ЦБ и банках государство держало 16,2% ВВП на 1 августа.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Fitch, кредитный рейтинг, суверенный рейтинг страны, санкции
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