Аналитики Fitch назвали санкции главной помехой для роста рейтинга России

Дотянуть до рейтинга BBB+ России мешают также низкие темпы экономического роста, считают в агентстве Fitch Ratings

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Долгосрочный кредитный рейтинг России по версии агентства Fitch Ratings мог бы быть выше, если бы не угроза новых санкций и низкие темпы экономического роста. Об этом заявил во вторник, 24 сентября, старший директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эрик Ариспе на конференции рейтингового агентства в Москве, передает корреспондент РБК.

В августе Fitch повысило кредитный рейтинг России с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Это предпоследний рейтинг инвестиционной категории (ниже идет так называемая мусорная категория). Fitch оценивает Россию на одну ступень выше, чем другие крупнейшие рейтинговые агентства — Moody's и S&P. Следующий пересмотр рейтинга планируется в феврале 2020 года.

Российское рейтинговое агентство АКРА накануне впервые присвоило России суверенный рейтинг по международной шкале — он оказался на уровне A-, на две ступени выше, чем у Fitch.

Россия заслуживает текущего рейтинга ВВВ, но модель показывает, что оценка страны может быть на пункт выше (то есть BBB+), сказал Ариспе.

Во многом то, что Россия пока не дотягивает до более высокого уровня, связано с макроэкономическими показателями, пояснил он. Россия смотрится хорошо с точки зрения таких факторов, как состояние государственных финансов и внешние активы. «Но такие факторы, как доступ капитала, размер экономики, — это уже скорее неблагоприятные факторы», — отметил аналитик.