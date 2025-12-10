Как Netflix, Трамп и Paramount спорили за Warner Bros. Инфографика

 Перейти к основному контенту
Как Netflix, Трамп и Paramount спорили за Warner Bros.

Как Трамп и Paramount включились в спор вокруг сделки Netflix и Warner Bros.
Инфографика РБК
Netflix претендует на студию Warner Bros., а также канал и стриминг HBO. Трамп увидел в сделке возможную «проблему», а Paramount выступила с контрпредложением. Как развивалась борьба за бизнес Warner Bros. — в инфографике РБК
Возможная сделка Netflix и Warner Bros., о договоренности по которой компании объявили в начале декабря, вызвала неоднозначную реакцию. В Голливуде заявили о рисках для индустрии и потребовали от регуляторов заблокировать соглашение, а президент США Дональд Трамп отметил, что Netflix и так контролирует существенную долю рынка, которая после поглощения значительно вырастет.

К борьбе за бизнес Warner Bros. также подключилась Paramount, пообещавшая заплатить больше, чем Netflix, — свыше $100 млрд наличными против $82,7 млрд. Она претендует на всю компанию Warner Bros. Discovery, включая ее активы и такие телесети, как CNN и TNT Sports. Netflix предлагает приобрести часть: киностудию, а также стриминг и канал HBO. В Paramount считают возможное решение позволить объединиться двум стримингам — Netflix и HBO — антиконкурентным.

По информации Axios, частью возможного соглашения Paramount c Warner Bros. должна стать частная инвестиционная компания, возглавляемая зятем Трампа Джаредом Кушнером. WSJ также сообщила, что Paramount обещал Белому дому внести изменения в работу канала CNN в случае реализации сделки с Warner Bros. Республиканец Трамп не раз конфликтовал с CNN, поддерживающим демократов.

Президент США заявил, что не обсуждал с зятем предложения компании. Paramount и Netflix ему хорошо знакомы, но ни одна из них не «близкий друг», подчеркнул Трамп. В Netflix, в свою очередь, заявили, что интересы компании и президента — «создание и защита рабочих мест» — совпадают.

Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
