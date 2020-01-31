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Сочи попал под карантин
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Сочи попал под карантин
Газета Спецвыпуск (0000) (3101) Экономика,
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Сочи попал под карантин
Российский инвестиционный форум могут перенести из-за угрозы коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен состояться в середине февраля, могут перенести, сообщили источники РБК. Власти обсуждают другие даты на фоне угрозы распространения коронавируса
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российский инвестиционный форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили три источника РБК, близких к правительству.

По данным двух из них, возможный перенос обсуждается на фоне мер, которые принимает правительство для борьбы с распространением коронавируса из Китая.

Информацию том, что форум не состоится в указанные даты, РБК подтвердил один из глав регионов, который планировал его посетить. «Мне не сказали, отменен он или перенесен на неопределенный срок, — уточнил он. — Объяснение — коронавирус».

Источник в одной из госкомпаний-участниц передал такую мотивировку: на форум обычно приезжает довольно большая делегация из Китая, а сейчас на фоне коронавируса китайским участникам могли отказать в визах.

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Деньги уже заплачены

Один из членов оргкомитета форума подтвердил обсуждение переноса форума на неопределенный срок. Хотя 27 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении вице-премьера Дмитрия Чернышенко новым председателем оргкомитета форума вместо Дмитрия Козака.

По состоянию на 28 января на форум аккредитовалось более 70 губернаторов и порядка 3,5 тыс. участников, рассказал РБК представитель оргкомитета. «Уже были выплачены деньги [за все услуги по организации], заказаны и оплачены стенды, достигнуты договоренности со спонсорами», — добавил собеседник РБК. Кто будет компенсировать убытки за организацию, неясно, сказал он.

В четверг, 30 января, Михаил Мишустин предписал закрыть границы с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа. Для граждан КНР приостановили выдачу электронных виз. Кроме того, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с КНР. Останется лишь движение поездов по маршруту Москва — Пекин — Москва. Авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, туроператоры аннулируют туры. Все россияне, отдыхающие сейчас в Китае по путевкам (в основном на острове Хайнань), должны будут вернуться домой до 4 февраля.

Первым о переносе форума написал Telegram-канал «Майский указ». РБК направил запросы в информационный центр РИФ-2020 и «Росконгресс» (организатор форума).

Ассоциации с Медведевым

Сочинский форум традиционно проводится при участии председателя правительства. В последние несколько лет в Сочи неизменно приезжал экс-премьер Дмитрий Медведев, выступая там с программными речами. В прошлом году он рассказывал про нацпроекты и правительственный план по увеличению инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Форум в Сочи в этом году должен был в четвертый раз пройти в зимнее время. В 2002–2016 годах международный инвестиционный форум «Сочи» проводился осенью.

Перенос форума может быть связан со сменой правительства, предполагает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. «Сейчас, по сути, новое правительство занимается определением своей повестки, поэтому, наверное, выступать в ближайшее время с какими-то заявлениями не очень правильно», — сказал он РБК.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, напротив, не усматривает очевидной связи между сменой кабинета и переносом форума. «Я бы не связывала эти два события. Думаю, это стечение обстоятельств: и внешний фон, и внутренний», — отметила она.

В 2020 году организаторы Российского инвестиционного форума планировали, что дискуссии в рамках программы будут акцентированы на трех направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».

Сейчас в России проводятся три флагманских экономических форума — Петербургский, Восточный во Владивостоке и Сочинский. Если на первых двух обычно бывает президент Владимир Путин, то форум в Сочи ассоциировался с фигурой Дмитрия Медведева. По официальным данным от организаторов, в 2019 году на Сочинском форуме было заключено 567 соглашений на общую сумму 968 млрд руб., но какой процент из них — твердые, юридически обязывающие соглашения, не сообщалось.

Сочинский инвестфорум по весу заявлений, кворуму и представительности занимает второе место после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорит Тихомиров из БКС. Сочинский форум — своеобразная пиар-акция, имиджевая история, направленная на инвесторов и иностранные компании, а также регулярный шанс пообщаться власти и бизнесу, отмечает экономист. Многие контракты, о которых объявляют на форуме, были бы подписаны и без него. «Что касается влияния на экономику, у меня есть большое подозрение, что оно минимально», — подчеркивает он.

Авторы: Петр Канаев, Иван Ткачёв, Анна Гальчева, Евгения Кузнецова, Наталья Галимова, Полина Химшиашвили.
Теги: РИФ , Сочинский форум , инвестиции
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