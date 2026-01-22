На крыше корпуса ЖК в Москве произошел взрыв. Видео
В Москве произошел взрыв на крыше одного из корпусов элитного жилого комплекса «Остров» на улице Нижние Мнёвники. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.
В МЧС уточнили, что инцидент произошел во время строительных работ. Пострадавших нет. По данным телеграм-канала Mash, взрыв случился из-за разгерметизации пропанового баллона во время монтажных работ.
