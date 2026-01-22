Глава «Газпром-Медиа» заявил о необходимости госзаказа в российском кино

Жаров напомнил, что в СССР существовала структура — Госкино, которая планировала те тематики, которые были интересны и важны для государства

Александр Жаров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российский кинематограф должен включать государственные заказы, заявил на пресс-завтраке глава холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров, отвечая на вопрос РБК.

Рассуждая об особенностях аналога Госкино от существующего Роскино, он отметил наличие у последнего механизмов продвижения российского кино на зарубежные рынки. «Роскино — это прежде всего маркетинг, это продвижение, действительно, российского кино на зарубежные рынки, это организация фестивалей и так далее. Команда [гендиректора «Роскино»] Эльзы Антоновой действительно замечательно работает с точки зрения продвижения уже созданных фильмов», — сказал глава холдинга.

Госкино в СССР, в свою очередь, по мнению Жарова, было «серьезной структурой, которая планировала те тематики, которые интересны и которые важны для государства, для продвижения».

Он отметил, что государство в последние годы выделяет миллиарды рублей на контент и производство фильмов. «Я считаю, что госзаказ должен быть. Начиная с самого верхнего уровня, тематики. Очевидно, поддержка фильмов, которые могли бы быть интересны китайскому и российскому зрителю», — считает Жаров.

Глава холдинга уточнил, что в настоящее время в России появился только один такой фильм — «Красный шелк». «Газпром-Медиа» также работает над своим фильмом «Союзники».

«Это процесс медленный. Я думаю, что когда есть посыл от государства, что «коллеги, мы готовы профинансировать российско-китайское кино, кино, которое будет посвящено нашим отношениям», то отклик точно будет», — уверен Жаров.

По его словам, такой механизм действует во всех больших странах, в которых есть «большое кинопроизводство», в том числе в Голливуде. На примере США Жаров рассказал, как в определенные моменты в Штатах «была важна та или иная тема» и она «совершенно точно появляется чудесным образом в голливудских фильмах».

«Поэтому создание структуры, которая будет координировать использование государственных денег для продвижения через язык кино, которая будет контролировать эффективность использования этих денег, определять KPI, которыми будут руководствоваться производители кино, я думаю, что это вопрос актуальный, и я надеюсь, что он будет решен в ближайшие годы», — резюмировал Жаров.

В феврале 2025 года на экраны вышел ретродетектив «Красный шелк». Сюжет фильма разворачивается в 1927 году. Бывший царский спецагент Николай Гарин сопровождает китайских курьеров с международной миссией на Транссибирском экспрессе. Он не подозревает, что вместо обычных пассажиров в поезде находятся иностранные разведчики, которые хотят украсть важные документы. Чтобы спасти ситуацию, Гарин объединяется с сотрудниками советских спецслужб. В апреле 2025 года «Газпром-Медиа Холдинг» и китайская компания Xicheng Media Company объявили о начале совместного производства фильма под рабочим названием «Союзники». «Картина расскажет об участии советских летчиков в Японо-китайской войне 1937–1945 годов. В ходе конфликта действия советской авиации неоднократно срывали стратегические наступления вооруженных сил Японии и во многом предотвратили разгром китайских войск, развеяв миф о японской непобедимости», — рассказал тогда режиссер Дин Шэн.

Глава «Газпром-Медиа» не первый раз поднимает тему создания аналога советского Госкино. В сентябре 2025 года в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он заявил о необходимости создания в России системной государственной программы поддержки и продвижения национального кино на международной арене.

«России сегодня нужен аналог Госкино, в рамках работы будут приниматься решения, какие темы нужно продвигать за рубеж. Так работает Голливуд, так работает Китай, Болливуд. Если мы хотим занять свое место в мировом кинопрокате, у нас нет другого пути. Инвестиции в маркетинг, инвестиции в звезд, которые будут являться дипломатами кинопродвижения, и принятие решений на государственном уровне, какие темы достойны продвижения», — сказал тогда Жаров.

С аналогичной идеей в 2016 году выступал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. По его мнению, в стране должен быть единый центр финансирования кино, который бы при этом обладал достаточно независимым положением. «Госкино в СССР было комитетом, но у него были фактически права министерства, — сказал тогда Шахназаров. — Это была довольно влиятельная организация. И такие же полномочия должны быть у центра кино, но он бы еще занимался и другими проблемами».

Единый центр финансирования кино разобрался бы, почему российская киноиндустрия не привлекает инвесторов и почему она нерентабельна, предложил глава «Мосфильма».