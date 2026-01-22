 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лукашенко сменил посла Белоруссии в России

Юрий Селиверстов
Юрий Селиверстов (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в России Юрия Селиверстова, который до 22 января занимал пост министра финансов республики, передает БелТа. 

«Я подумал, а почему бы в России не работать такому человеку, где нужно бывать в регионах, работать, сотрудничать с российскими регионами, держать на контроле основные направления нашей деятельности в Российской Федерации. И прежде всего в торговле», — объяснил свое решение журналистам Лукашенко.

Позицию министра финансов вместо Селиверстова занял Владислав Татаринович, который прежде работал на посту зампредседателя Совета Республики (верхняя палата белорусского парламента). 

Лукашенко сказал, что посольство в Москве — это «второе правительство», потому Россия является основным рынком белорусской продукции и главным инвестором для Минска. «Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знания, и желание работать. Поэтому остановились на вашей кандидатуре», — заявил Александр Лукашенко.

Прежний посол Белоруссии в Москве Александр Рогожник вступил в свою должность в июне 2024 года. Он окончил Гомельский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». Карьеру начал в Гомельской таможне, затем работал в коммерческих структурах и Министерстве энергетики Белоруссии. В 2022–2024 годах занимал пост министра промышленности Белоруссии. 

Новый белорусский посол в Москве свою карьеру в качестве государственного служащего начал в 2002 году после окончания Белорусского государственного экономического университета в Министерстве финансов страны. Занял должность министра в 2020 году. 

Авторы
Теги
Илья Трапезников
посолоство Белоруссия посол Белоруссии Москва
