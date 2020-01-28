Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж

Авиакомпании, осуществляющие перевозки в Китай, стали выдавать​ бортпроводникам одноразовые перчатки и макси, а также проводить дополнительную дезинфекцию салона

На фото: стюардессы рейса, прибывшего из Пекина в аэропорт Толмачево (Новосибирск)