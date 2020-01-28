Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж
Сотрудница Роспотребназдора в новосибирском аэропорту Толмачево обследует пассажиров рейса, прибывшего из Пекина
Авиакомпании, осуществляющие перевозки в Китай, стали выдавать бортпроводникам одноразовые перчатки и макси, а также проводить дополнительную дезинфекцию салона
На фото: стюардессы рейса, прибывшего из Пекина в аэропорт Толмачево (Новосибирск)
Прибывших из Китая и соседних стран пассажиров в обязательном порядке обследуют при помощи стационарных и переносных тепловизоров
На фото: стационарный тепловизор в международном терминале аэропорта Толмачево (Новосибирск)
Всех, у кого находят симптомы ОРВИ, изолируют и отправляют на дальнейшее обследование
На фото: аэропорт Красноярска
Сотрудник санитарно-карантинного пункта дистанционно измеряет температуру пассажиров, прибывших в московский аэропорт Шереметьево