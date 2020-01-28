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Вирус из Китая ,  
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Контроль в российских аэропортах из-за коронавируса. Фоторепортаж

На фоне вспышки нового коронавируса в России ввели усиленный контроль на границе. Прибывших из проблемных регионов проверяют на симптомы ОРВИ сразу в аэропорту. К 28 января число заболевших в мире приблизилось к 3 тыс., умерли больше ста человек. На территории России ни одного случая заражения пока не выявлено. Как происходит контроль в аэропортах — в фоторепортаже РБК
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сотрудница Роспотребназдора в новосибирском аэропорту Толмачево обследует пассажиров рейса, прибывшего из Пекина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Авиакомпании, осуществляющие перевозки в Китай, стали выдавать​ бортпроводникам одноразовые перчатки и макси, а также проводить дополнительную дезинфекцию салона

На фото: стюардессы рейса, прибывшего из Пекина в аэропорт Толмачево (Новосибирск)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прибывших из Китая и соседних стран пассажиров в обязательном порядке обследуют при помощи стационарных и переносных тепловизоров

На фото: стационарный тепловизор в международном терминале аэропорта Толмачево (Новосибирск)

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Сотрудник Роспотребнадзора проверяет тепловизором пассажиров, прибывших рейсом из вьетнамского города Камрань в Красноярск
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Всех, у кого находят симптомы ОРВИ, изолируют​ и отправляют на дальнейшее обследование

На фото: аэропорт Красноярска

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

Сотрудник санитарно-карантинного пункта дистанционно измеряет температуру пассажиров, прибывших в московский аэропорт Шереметьево

Фото: ТАСС
Сотрудник санитарно-карантинного пункта обследует пассажиров на борту самолета, прибывшего в московский аэропорт Внуково
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
К 28 января в ходе мониторинга обнаружили больше ста человек с симптомами ОРВИ, ни у одного из них не выявлен коронавирус
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Сотрудник санитарно-карантинного пункта в аэропорту Казани
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Турист из Китая в аэропорту Владивостока.
Теги: мультимедиа, коронавирус, аэропорт, Китай, вирус
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