Военная операция на Украине
Задержание завербованного в Польше россиянина. Видео

ФСБ показала видео задержания россиянина за попытку диверсии
Сюжет
Военная операция на Украине

Задержание завербованного в Польше россиянина. Видео
Сотрудники ФСБ России в Кемеровской области задержали гражданина 1986 года рождения, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсии на железной дороге и передавал сведения о транспортной инфраструктуре региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В службе подчеркнули, что задержанный передавал данные украинским спецслужбам через мессенджер Signal.

Мужчина был завербован, находясь в Польше с марта 2022 года по июль 2025 года, и планировал после диверсий уехать в ЕС для получения политического убежища. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 281 Уголовного кодекса России (приготовление к диверсии). Максимальная санкция — до 20 лет лишения свободы.

Общество

Софья Полковникова
Кемеровская область железная дорога ФСБ
