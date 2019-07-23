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Танкерная война получила шпионское продолжение
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Газета
Танкерная война получила шпионское продолжение
Газета № 112 (3067) (2307) Политика,
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Танкерная война получила шпионское продолжение
Иран пошел на обострение конфликта с Западом
Отношения Ирана и стран Запада продолжают ухудшаться. Великобритания, США и ЕС требуют от Тегерана отпустить задержанный им британский танкер, грозя новыми санкциями. Затягивание конфликта невыгодно Ирану, уверены эксперты
Задержанный танкер ​Stena Impero (Фото: Morteza Akhoondi / AP)

Что последовало за задержанием британского танкера

В понедельник, 22 июля, иранское агентство Fars сообщило о задержании спецслужбами Ирана 17 человек, работающих на ЦРУ США. По сведениям иранских властей, обвиненные в шпионаже занимались вербовкой иранцев, предлагая тем деньги или помощь с лечением, получением визы и гражданства США. Никому из задержанных не удалось довести миссию до конца.

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал заявления иранских властей «ложью и пропагандой». По словам американского лидера, экономика Ирана испытывает проблемы и режим «не знает, куда деваться».

Шпионский скандал стал еще одним проявлением эскалации напряженности в отношениях Ирана с западными странами. 19 июля Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. На борту судна, которое было отконвоировано в порт Бендер-Аббас, находились 23 человека, в том числе два гражданина России, сообщили РБК в компании — владельце судна Stena Bulk.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что Stena Impero был задержан из-за несоблюдения международных норм и регламентов судоходства. Британские власти сочли действия Ирана неоправданными и пригрозили «серьезными последствиями», если он не отпустит судно. «Необходимо соблюдать принцип свободы судоходства, чтобы все корабли могли свободно перемещаться в регионе», — сказал глава британского МИДа Джереми Хант. Солидарность с Британией выразили Франция, Германия и США.

«Захват Ираном британского судна, полагаю, стал, по его мнению, зеркальным ответом на арест иранского корабля у вод Гибралтара», — сказал РБК старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт Российского совета по международным делам Владимир Сажин.

Конфликты на воде и в воздухе

Задержанию Stena Impero предшествовала серия инцидентов у берегов Ирана. В четверг Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе. По словам президента США, несмотря на предупреждения, беспилотник приблизился к американскому кораблю и пытался провоцировать экипаж. В Иране потерю беспилотника отрицают.

На прошлой неделе в Британии заявили о предотвращении попытки иранских кораблей перехватить британский танкер в Ормузском проливе. Три иранских катера пытались вынудить изменить курс принадлежащее компании BP судно British Heritage, однако ему на помощь пришел фрегат Montrose, сообщили британские власти. КСИР и власти Ирана причастность к инциденту отрицают.

В начале июля береговая охрана Великобритании задержала в водах Гибралтара иранский танкер Grace 1, который, по информации Лондона, с грузом нефти направлялся в Сирию. Свои действия Британия и власти Гибралтара объяснили необходимостью соблюдать санкции Евросоюза, которые запрещают продажу нефти Дамаску. Такие ограничения распространяются на всю территорию ЕС. Иран осудил действия Британии, посчитав их проявлением «пиратства».

В Вашингтоне также считают, что Тегеран стоял за майской атакой на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. А в июне государственный секретарь Майк Помпео заявил, что Иран причастен к майским взрывам в Оманском заливе, когда были нанесены повреждения двум танкерам, один из которых шел под норвежским флагом, а другой — под панамским. Тегеран причастность к инцидентам отрицает.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив (34 км в ширину) соединяет Оманский залив с Персидским. Северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Пролив — единственный выход для многих арабских стран (Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия) в Аравийское море и далее в Мировой океан.

Безопасность Ормузского пролива обеспечивает Пятый флот ВМС США, который базируется в Бахрейне. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявлял, что Америка и ее союзники готовы увеличить присутствие в проливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства.

По Ормузскому проливу переправляется 17 млн барр. нефти в день, приблизительно пятая часть общего объема танкерной нефти в мире, а также треть всех объемов перевозимого сжиженного природного газа. «Это важнейшая артерия, связывавшая нефтедобывающие страны Персидского залива с мировым нефтяным рынком», — отметил Сажин. После инцидента с задержанием британского судна цена нефти Brent возросла на 2,1%, до $63,23 за баррель, сообщила 20 июля Financial Times.

Почему отношения Ирана и Запада обострились

Дипломатические отношения Ирана и США ухудшились после выхода в 2018 году Вашингтона из ядерной сделки, предполагавшей заморозку Тегераном ядерной программы в обмен на снятие Америкой, ЕС и ООН части санкций. В США объяснили решение о выходе тем, что соглашение являлось временным и имело слишком узкий характер. Оно, как считают в администрации Трампа, никак не сдерживало агрессивное поведение Ирана на Ближнем Востоке.

В Тегеране действия США сочли нарушением международных обязательств. Введение американских санкций негативно отразилось на экономике Ирана — инфляция возросла, а экспорт нефти снизился. Страны Евросоюза создали специальный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX), чтобы торговать с ним продукцией гуманитарного значения (лекарствами, потребительскими товарами). Таким образом европейские члены ядерной сделки, в частности, Германия и Франция, предлагали частично восполнить потери Ирана. Однако в Тегеране такие уступки сочли недостаточными, указав на необходимость восстановить возможности для получения кредитования и нефтяных транзакций.

Опасения в связи с безопасностью судоходства через проливы, находящиеся рядом с Ираном, обострились в апреле этого года. Тогда Тегеран пригрозил, что перекроет Ормузский пролив, если США заблокируют ему возможность отправлять по водной артерии танкеры. Об этом, в частности, сказал заместитель командующего военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири.

Стоит ли ждать дальнейшей эскалации

Решение Ирана задержать британское судно может иметь два негативных последствия, считает Владимир Сажин. Во-первых, такие действия могут склонить Великобританию и другие страны ЕС к активному прессингу Ирана. «До сих пор Великобритания, Франция и Германия выступали на стороне Тегерана в его противостоянии с США. Если страны ЕС перестанут сдерживать американское давление, а присоединятся к нему, это обернется для Ирана колоссальными потерями и, вероятно, приведет к развалу ядерной сделки», — сказал он.

Во-вторых, в случае дальнейшего обострения «танкерной войны» США могут ответить на блокировку Ираном Ормузского пролива военными действиями, допустил эксперт. «Речи о наземной операции, разумеется, не идет. Но удар с воздуха по объектам военно-морских сил Ирана исключать нельзя», — полагает Сажин.

Захват британского судна, как и решение Ирана частично нарушить положения ядерной сделки, — попытка добиться от мирового сообщества больших уступок, уверен эксперт британского аналитического центра Chatham House Санам Вакил. Но усилия Тегерана могут оказаться контрпродуктивными, если Британия и ЕС соединятся с Вашингтоном и усилят давление на Иран, что усилит ущерб от санкций для рядовых иранцев, утверждает она. Наилучшим вариантом стало бы проявление Британией хладнокровия и начало переговоров с Тегераном об освобождении судна. «Соединенному Королевству стоит позиционировать себя как мостик между ЕС и США, усилив свою роль на фоне Brexit», — пояснила Вакил.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Иран , Тегеран , Ормузский пролив , ядерная сделка по Ирану , СВПД , Великобритания
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