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На жилье у монастыря поставлен крест
Газета № 083 (3038) (1106) Бизнес,
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На жилье у монастыря поставлен крест
Московские власти определили площадку для строительства музея истории РПЦ
Вместо элитного жилого дома в Хамовниках будет построен музей Русской православной церкви и Новодевичьего монастыря. «Медстройинвест», нынешний собственник участка, получит от столичных властей территориальную компенсацию
Вид на Новодевичий монастырь (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Правительство Москвы ведет переговоры об изъятии у компании «Медстройинвест» участка в Лужнецком проезде, 15 (Хамовники), под строительство музея, рассказал РБК собеседник в брокерской компании в сфере недвижимости и подтвердил источник, близкий к мэрии. Музей станет филиалом Государственного исторического музея и будет посвящен истории Русской православной церкви и Новодевичьего монастыря. Сейчас вопрос о предоставлении участка в Лужнецком проезде Государственному историческому музею рассматривает Росимущество, уточнил источник, близкий к мэрии.

В Росимуществе переадресовали вопросы в департамент городского имущества Москвы, его пресс-служба не ответила на запрос РБК. В Минкультуры, учредителе Государственного исторического музея, подтвердили, что рассматривают возможность создания музейного филиала, но давать какие-либо комментарии посчитали преждевременным. В пресс-службе Государственного исторического музея сообщили, что будут готовы предоставить информацию, когда будет утвержден проект музейного центра, не уточнив, когда это произойдет.

Владелец «Медстройинвеста» Жомарт Каменов отказался от комментариев. РБК направил запрос в Синодальный отдел РПЦ.

Когда решили строить музей

Перечень мер по сохранению исторического облика ансамбля Новодевичьего монастыря, в котором зафиксировано в том числе и создание до 2023 года экспозиционно-выставочного музейного центра — филиала Государственного исторического музея, правительство России утвердило еще осенью 2016 года. Игуменья Новодевичьего монастыря Маргарита тогда поясняла, что это будет музей истории РПЦ и монастыря. Место для строительства музея определено не было, но было указано, что он должен находиться рядом с монастырем.

В мае 2018-го президент Владимир Путин дал поручение правительству Москвы при участии РПЦ рассмотреть вопрос о предоставлении Государственному историческому музею участка в Лужнецком проезде, 13–15, для создания музейного центра, «а в случае невозможности его предоставления — иного земельного участка» в шаговой доступности от монастыря.

Рассматривается участок, указанный в поручении Путина, рассказывает собеседник РБК, знакомый с проектом. По его словам, изучались и другие площадки, но они не отвечают самой идее создания музея в шаговой доступности от монастыря.

На территории действуют ограничения по строительству, поскольку из-за близости к монастырю она находится в охранной зоне ЮНЕСКО. По решению Градостроительной земельной комиссии Москвы, на участке площадью 0,7 га можно построить недвижимость общей площадью не более 20,5 тыс. кв. м (из которых 7 тыс. кв. м — подземная площадь) и высотой не более 18,7 м. Строительство музейного комплекса на такой площади может обойтись примерно в 2 млрд руб. из расчета 100 тыс. руб. за 1 кв. м, полагает Павел Якимчук из CBRE. Оценка инвестиционно-строительной компании AAG — 2,5–3 млрд руб.

Что будет в новом музее

Комплекс Новодевичьего монастыря передали в безвозмездное бессрочное пользование Московской епархии Русской православной церкви в феврале 2010 года. До этого в комплексе с 1934 года находился филиал Государственного исторического музея. После передачи церкви в комплексе был открыт Церковный музей Московской епархии, который занимается организацией экскурсий по обители. В 2024 году Новодевичьему монастырю исполнится 500 лет, к юбилею приурочена масштабная реставрация комплекса.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в 2016 году рассказывал, что к идее создания рядом с монастырем музейного комплекса пришли, «обсуждая тему музеефикации» монастыря. Постоянная экспозиция комплекса будет представлена в двух частях: одна будет связана с историей православия в России, другая — с Новодевичьим монастырем. В комплексе планируются как постоянные, так и временные экспозиции.

В материалах, посвященных подготовке к 150-летию Государственного исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году, говорится, что в музее будут представлены произведения из коллекций отделов древнерусской живописи, рукописей и старопечатных книг, дерева, оружия, драгоценных металлов. Предполагается, что музей будет посещать около 200 тыс. человек в год.

Что получит нынешний владелец площадки

Раньше в Лужнецком проезде, 15, располагалась детская инфекционная больница. Землю решили передать ООО «Медстройинвесту» вместе с еще четырьмя участками больниц в рамках инвестиционного контракта, заключенного в 2008 году. «Медстройинвест» за свой счет построил новый инфекционный корпус на территории детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского в Шмитовском проезде, а в качестве компенсации получил землю в разных районах Москвы для коммерческой застройки.

К строительству в Лужнецком проезде компания так и не приступила. Контракт с городом по-прежнему действует. На сайте «Медстройинвеста» указано, что в Лужнецком проезде планируется построить жилой дом класса люкс. При этом девелопер ищет соинвесторов.

Участок в Лужнецком проезде — самая ценная из полученных «Медстройинвестом» территорий. Осенью 2018-го компания активно искала покупателей на эту землю, рассказали РБК источники в двух консалтинговых компаниях. Представитель «Медстройинвеста» в начале 2019 года говорил корреспонденту РБК, что продать участок в Хамовниках планируется за 3 млрд руб.

Рыночная стоимость земли составляет около 2 млрд руб., считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, если бы здесь был построен жилой дом или комплекс апартаментов, то квартиры с отделкой продавались бы по 1,2–1,5 млн руб. за 1 кв. м.

Собеседник РБК в одной из консалтинговых компаний предполагает, что в качестве компенсации инвестору могут разрешить построить больше площадей в других его проектах — на Можайском шоссе, 6; Потешной ул., 5, в районе Преображенской площади; 1-й ул. Ямского Поля, 12, у Белорусского вокзал; на ул. Красина, 27/20, в Пресненском районе.

Автор: Надежда Федорова.
При участии: Ирина Парфентьева, Мария Истомина, Александр Атасунцев.
Теги: РПЦ , Новодевичий монастырь , музей
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