Глава BlackRock подключился к усилиям Трампа по восстановлению Украины

Глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк присоединился к команде президента США Дональда Трампа для обсуждения планов по восстановлению Украины и участвует в переговорах, пишет Bloomberg.

Участие Финка свидетельствует о доходности кампании для BlackRock, говорится в материале. Вашингтон ведет переговоры с главой BlackRock о пересмотре его плана создания Фонда развития Украины, который позволил бы привлечь $400 млрд на восстановление страны, писала ранее WP.

В этом процессе также будет участвовать Всемирный банк. Кроме того, Трамп также хочет аналогичных инвестиционных инициатив для России, отмечало издание.

По информации The Wall Street Journal, Соединенные Штаты представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику. План США, в частности, предполагает, что американские компании будут «инвестировать в стратегические сектора, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».

Материал дополняется

Дарья Лебедева
BlackRock Украина Дональд Трамп США переговоры
