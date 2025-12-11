 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Зумер» стало словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

Словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру» стало «зумер», на втором месте — «выгорание», на третьем — «ред-флаг», сообщили ТАСС в пресс-службе портала.

В шорт-лист вошли 12 слов, победителя определяли 469 филологов из 23 организаций 20 городов России. «Зумер» набрал 42% голосов, «выгорание» — 38%, «ред-флаг» — 37%, «промпт» — 36%.

Термин «зумер» обозначает представителей поколения Z — людей, родившихся примерно с конца 1990-х до 2010-х годов (в России — с 2000-х). Они стали первыми «цифровыми аборигенами», с раннего детства знакомыми с интернетом, мобильной связью и социальными сетями.

«Слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения. Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты, поэтому слово «зумер» связано с целым рядом новых слов и понятий. Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление», — сообщила заместитель директора по научной работе, заведующей отделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

Издательство «Лингва» назвало словом года «тревожность»
Технологии и медиа
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По версии Кембриджского словаря словом 2025 года стало прилагательное «парасоциальный». Оно означает связь, которую человек ощущает между собой и известной личностью, персонажем книги или фильма либо искусственным интеллектом. Выбор объяснили растущей тенденцией к подобным односторонним отношениям, которые многие часто выстраивают со знаменитостями или чат-ботами с искусственным интеллектом.

Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина назвал словом года «победу». Ректор университета объяснил выбор тем, что для россиян «победа» — это не просто слово, а «фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения», который воплощает «величайший подвиг народа, его стойкость и героизм»,

Полина Дуганова
слово года Россия зумеры
