«Зумер» стало словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

Словом 2025 года по версии портала «Грамота.ру» стало «зумер», на втором месте — «выгорание», на третьем — «ред-флаг», сообщили ТАСС в пресс-службе портала.

В шорт-лист вошли 12 слов, победителя определяли 469 филологов из 23 организаций 20 городов России. «Зумер» набрал 42% голосов, «выгорание» — 38%, «ред-флаг» — 37%, «промпт» — 36%.

Термин «зумер» обозначает представителей поколения Z — людей, родившихся примерно с конца 1990-х до 2010-х годов (в России — с 2000-х). Они стали первыми «цифровыми аборигенами», с раннего детства знакомыми с интернетом, мобильной связью и социальными сетями.

«Слово «зумер» давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения. Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты, поэтому слово «зумер» связано с целым рядом новых слов и понятий. Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление», — сообщила заместитель директора по научной работе, заведующей отделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

По версии Кембриджского словаря словом 2025 года стало прилагательное «парасоциальный». Оно означает связь, которую человек ощущает между собой и известной личностью, персонажем книги или фильма либо искусственным интеллектом. Выбор объяснили растущей тенденцией к подобным односторонним отношениям, которые многие часто выстраивают со знаменитостями или чат-ботами с искусственным интеллектом.

Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина назвал словом года «победу». Ректор университета объяснил выбор тем, что для россиян «победа» — это не просто слово, а «фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения», который воплощает «величайший подвиг народа, его стойкость и героизм»,