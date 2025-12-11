Навроцкий удивился планам передачи Украине польских МиГ-29

Президент Польши Кароль Навроцкий не был информирован о планируемой передаче Украине польских самолетов МиГ-29, заявил руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, сообщает Wirtualna Polska.

По его словам, это может указывать на недобросовестность со стороны правительства. Пшидач подчеркнул, что в предыдущие годы Польша передавала военное оборудование Украине исключительно с согласия президента, и соответствующие совещания проходили либо в Бюро национальной безопасности, либо в Президентском дворце.

«С некоторым удивлением, но и с интересом мы воспринимаем слова, которые звучат со стороны правительства, а также со стороны высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Польши, говорящих о конкретных планах в этой области», — добавил он.

Накануне, 10 декабря, Генштаб польской армии сообщил, что Варшава ведет переговоры о передаче Киеву истребителей МиГ-29, срок службы которых подошел к концу. Окончательное решение при этом еще не принято.

В Генштабе отметили, что передача самолетов — часть поддержки Украины и «обеспечения безопасности восточного фланга НАТО». Списанные МиГ-29 заменят на самолеты F-16 и FA-50. Взамен Польша может получить беспилотные и ракетные технологии, детали не уточняются.

Москва неоднократно выражала критику в отношении поставок оружия Украине, называя эти действия «игрой с огнем» и угрозой для урегулирования конфликта.