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Импорто- замещение не справилось с Oracle
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Газета
Импорто- замещение не справилось с Oracle
Газета № 061 (3016) (3004) Технологии и медиа,
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Импорто- замещение не справилось с Oracle
Американский производитель программного обеспечения поставил рекорд по продажам в России
Несмотря на программу импортозамещения, объем закупок программного обеспечения американской Oracle госструктурами и госкомпаниями в 2018 году достиг 13,3 млрд руб. Это максимум за последние пять лет
Фото: David Paul Morris / Bloomberg

По итогам 2018 года госорганы и госкомпании потратили на закупки лицензий и услуг техподдержки продуктов американской корпорации Oracle более 13,3 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2017 году, — рекорд за последние пять лет. Такие оценки приводятся в исследовании аналитического центра TAdviser (есть в распоряжении РБК).

TAdviser в пятый раз провел анализ госзакупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle. Для этого анализировалась информация на портале zakupki.gov.ru, на электронных торговых площадках, а также на корпоративных порталах. При этом в TAdviser оговариваются, что реальные суммы затрат на продукцию Oracle могут быть выше, поскольку заказчики могли «прятать» часть закупок внутри комплексных контрактов.

Oracle Corporation — американская компания со штаб-квартирой в Калифорнии. Специализируется на разработке систем для управления базами данных, систем ERP (планирование ресурсов предприятия) и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), облачного программного обеспечения и др., является поставщиком серверного оборудования. Выручка в 2018 году — $40 млрд, обслуживает 430 тыс. клиентов в 175 странах.

По данным TAdviser, количество закупок продукции Oracle в 2018 году сократилось до 250 штук с 380 в 2017 году. Крупнейшими заказчиками продукции являются Сбербанк (заключил госконтрактов на сумму 4,98 млрд руб.), «Ростелеком» (2,68 млрд руб.) и Федеральная налоговая служба (ФНС, 997 млн руб.), Центральный банк (439,7 млн руб.) и «Росатом» (354 млн руб.).

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Как правило, крупные заказчики уже являются клиентами Oracle и закупают новые лицензии на использование продуктов компании редко — когда необходимо увеличить количество функций имеющейся у клиента системы или в связи с ростом количества ее пользователей. При этом достаточно регулярно приобретаются услуги технической поддержки программного обеспечения.

Ограничения не работают

С 2016 года начали действовать ограничения для госорганов на покупку иностранного софта. Они должны приобретать продукты из реестра отечественного программного обеспечения за исключением случаев, когда российских аналогов «с необходимыми функциональными, техническими и (или) эксплуатационными характеристиками» не существует. Как указывают эксперты TAdviser в исследовании, сейчас «практически у всех госзаказчиков наготове имеются тексты обоснований невозможности соблюдения указанного запрета, которые при необходимости включаются в материалы закупки». Среди постоянных покупателей Oracle — ФНС, Казначейство России, департамент информационных технологий Москвы, Министерство финансов и Министерство транспорта, Федеральная таможенная служба, Фонд социального страхования, «Почта России» и др., указывает TAdviser.

«Учитывая, что все госзаказчики уже имеют в своей ИТ-инфраструктуре продукты и оборудование Oracle, они без проблем продолжат закупки «запрещенки», аргументируя необходимость таких закупок требованием совместимости с существующей инфраструктурой», — отмечается в исследовании. В TAdviser оговариваются, что часть госзаказчиков планирует внедрять собственные системы, которые станут «надстройками» над Oracle. Например, подобные планы есть у Казначейства.

В отношении госкомпаний с конца 2018 года действует директива первого зампреда правительства и главы Минфина Антона Силуанова, по которой они должны довести до 50% долю отечественного софта к 2021 году.

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Сама Oracle как американская компания имеет ограничения на сотрудничество с компаниями, на которые распространяются санкции США. Так, в конце 2017 года Oracle проинформировала Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ряд других финансовых организаций, что они должны будут оплачивать товары и услуги в течение 14 дней, тогда как ранее был разрешен 30-дневный срок.

Представитель Oracle отказался комментировать данные TAdviser. Представитель «Ростелекома» отметил, что в конце апреля на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) собирали предложения бизнеса по мягкой корректировке реализуемой правительством политики по импортозамещению программного обеспечения. В частности, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на этом заседании говорил о двойных расходах госкомпаний, которым придется списывать ранее внедренный софт и финансировать новые закупки. «Кроме того, далеко не по всем типам программного обеспечения есть надежные и конкурентоспособные отечественные решения, особенно что касается тяжелого софта», — говорил Осеевский. «Ростелеком» использует около 2 тыс. позиций программного обеспечения, среди них — продукты, для которых отечественных аналогов пока не существует.

Представитель ЦБ сообщил, что в банке не комментируют договоры с поставщиками. Представители Сбербанка, ФНС и «Росатома» не ответили на вопросы РБК.
Автор: Анна Балашова.
При участии: Георгий Макаренко.
Теги: софт , иностранный софт , импортозамещение , Oracle
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