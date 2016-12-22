Силуанов подписал директиву об отказе госкомпаний от иностранного софта

В течение нескольких месяцев госкомпании должны разработать четкий план импортозамещения в сфере программного обеспечения до 2021 года. Перехода на отечественный софт правительство от них требует с 2015 года

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Первый зампред правительства и глава Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать четкий план по переходу на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Факт подписания директивы подтвердил представитель первого вице-премьера Андрей Лавров.

От госкомпаний начала перехода на отечественный софт еще в 2015 году потребовал Владимир Путин, в ноябре того же года премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запретило госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России. В июле 2016 года соответствующую директиву подписал Игорь Шувалов. В феврале 2018 года правительственная комиссия приняла решение, что согласовывать планы по переходу на отечественный софт будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ.

В соответствии с новой директивой Силуанова, госкомпании спустя десять дней после ее получения должны будут созвать совет директоров, где госпредставители должны одобрить директиву. После этого госкомпании.в двухмесячный срок должны утвердить план перехода на российский софт: до 2021 года его доля должна превысить 50%. Аналогичные задачи должны быть поставлены перед дочерними структурами.

Не все госкомпаниии готовы уже сейчас перейти на отечественное программное обеспечение. Источник «Ведомостей», близкий к «Аэрофлоту», указывает, что ускоренное импортозамещение грозит снизить конкурентоспособность авиакомпании и снизить доходы. Это, в свою очередь, может отразится на цене билетов.

В сентябре Минкомсвязь завершило аудит реестра отечественного программного обеспечения, запущенный 1 января 2016 года. Именно из этого реестра доложны выбирать программы госкомпании.