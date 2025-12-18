Кабмин утвердил перечень бюджетных расходов с цифровым рублем

Перечень бюджетных расходов для цифрового рубля с 2025 года включает в том числе соцобеспечение, зарплаты и госстроительство. Выплаты возможны только по желанию получателей, подчеркивает Минфин

Правительство утвердило перечень бюджетных расходов, по которым цифровой рубль может быть использован уже в 2025 году. В список вошли соцобеспечение, зарплата, капитальное строительство, ремонт и обслуживание объектов госсобственности, сообщила пресс-служба Минфина.

«Выплаты из бюджета будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Открыть счет цифрового рубля может только сам гражданин», — подчеркнуло министерство.

С начала следующего года цифровой рубль станет доступным для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям, а с 1 июля 2027 года такой инструмент получат и регионы и местные бюджеты. Кроме того, будут доступны операции с внебюджетными фондами и получателями средств.

Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты России. Наличная, безналичная и цифровая формы рубля равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю. Валюта будет храниться на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, которые, в свою очередь, будут открываться на платформе Банка России.

Летом 2023 года начался пилотный проект по использованию цифрового рубля. К концу 2024 года число пользователей выросло до 9 тыс. граждан и 1,2 тыс. компаний. Центробанк отчитался летом этого года о проведении более 100 тыс. операций с цифровым рублем.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля. С 1 сентября 2026-го его обязаны принимать крупнейшие банки и торговые точки с выручкой более 120 млн руб. в год, на всех игроков требование распространится с 2028-го. В правительстве неоднократно заявляли, что введение цифровой валюты станет дополнением к существующим формам денег (наличным и безналичным), но не заменит их.

Зарплата в цифровых рублях приходит на специальный счет (кошелек), открытый на платформе Банка России, при этом такой счет виден в обычном банковском приложении, рассказал в октябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий, ставший первым получателем зарплаты в цифровых рублях в стране, добавил, что со счета в ЦБ цифровые рубли можно вывести на обычный банковский счет и снять в банкомате или кассе.