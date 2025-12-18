Глава МИДа прибыл в Каир на второй министерский форум Россия — Африка. Эта конференция должна подготовить базу для третьего российско-африканского саммита, который пройдет в 2026 году

Сергей Лавров (Фото: Александр Неменов / Reuters)

Вечером 18 декабря глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Каир, где 19 и 20 декабря пройдет вторая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка. Предыдущая такая встреча прошла в ноябре 2024 года в университете «Сириус» в Сочи.

Накануне мероприятия МИД опубликовал приуроченную к нему статью Лаврова, где министр пишет о большом значении континента для России. Здесь Россия в 2025 году открыла новые посольства — в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане; в планах открыть диппредставительства в Гамбии, на Коморских островах, в Либерии и Того. Свои посольства в Москве собираются открыть Ботсвана и Того.

«В России рады тому, что Африка переживает своего рода второе пробуждение. Если в середине прошлого века кульминацией стала деколонизация, то сейчас африканцы борются за суверенизацию всех сторон своей жизни. Мы полностью поддерживаем эту борьбу», — подчеркнул Лавров.

Большое значение Москва придает торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с африканскими странами. «Россия никогда не рассматривала Африку как сырьевую базу — своих природных богатств у нас достаточно. Ставим во главу угла реализацию инвестиционных проектов, помогающих африканским странам осваивать собственные ресурсы, наращивать промышленные мощности, улучшать качество жизни населения», — написал министр, отметив, что Москве есть что предложить в сферах энергетики, недропользования, логистики и транспорта, инфраструктуры, а также цифровых технологий и ИИ.

«Россия — давний и проверенный друг Африки. В ядре российского культурного кода заключены ценности коллективизма, солидарности и взаимовыручки, и это в целом созвучно африканской философии убунту — «я существую, потому что мы существуем». На этой прочной основе будем развивать нашу дружбу и сотрудничество, уважая цивилизационные особенности друг друга», — резюмировал Лавров.

Как заявлено на сайте «Росконгресса» (оператор конференции с российской стороны), форум в Каире станет ключевым этапом подготовки третьего саммита Россия — Африка, который должен пройти в 2026 году в одной из африканских стран. Точные даты и место пока неизвестны. Предыдущие два состоялись в России — в октябре 2019 года в Сочи и в июле 2023-го в Санкт-Петербурге.

На первый саммит приехали представители всех 54 стран Африки, 45 из них представляли главы государств и правительств. На саммите в Санкт-Петербурге присутствовали делегации из 49 африканских стран, 17 из них представляли главы государств.

Список участников министерского форума в Каире опубликован не был. Как заявил МИД России, на него приглашены главы МИД африканских стран и руководители интеграционных объединений в Африке. «Встреча призвана придать дополнительный импульс развитию российско-африканского партнерства и будет способствовать укреплению его подлинно стратегического характера», — заявила представитель ведомства Мария Захарова. Особое внимание, по ее словам, участники уделят торгово-экономической и инвестиционной сферам.