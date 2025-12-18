 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков рассказал о работе Путина «и днем, и ночью, и до утра»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация президента России)

Президент Владимир Путин не замечает времени в ходе работы, он может трудиться и днем, и ночью. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он [Путин] работает — это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. Поэтому он в этом плане — он времени не замечает, когда работает», — сказал Песков.

По его словам, во время отдельных совещаний российский президент может провести за работой более шести с половиной часов. В интервью телеканалу «Россия 24» он также добавил, что Путин работает едва ли не до двух ночи, а уже ранним утром принимает доклады командующих российской армией.

Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии
Общество
Владимир Путин

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Путин в последнее время фокусируется на подготовке к прямой линии и большой пресс-конференции, которая пройдет в пятницу, 19 декабря. По словам Пескова, работа уже находится на заключительной стадии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дмитрий Песков Владимир Путин Прямая линия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

