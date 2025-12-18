ЕС после первого дня саммита не объявил о решении по активам России
Лидеры стран Евросоюза по результатам первого дня саммита в Брюсселе не пришли к соглашению об использовании российских суверенных активов для «репарационного кредита» Украине. В принятом коммюнике эта тема не упоминается.
Документ разделен на главы, а главы — на пункты. Коммюнике начинается с второй главы, первая не опубликована. Начало документа включает в себя три пункта, поскольку вторая глава начинается с четвертого пункта.
Вторая глава посвящена Ближнему Востоку, третья — безопасности и обороне ЕС, четвертая — многолетнему финансовому плану, пятая — расширению европейского блока, шестая — миграции, а седьмая глава также пропущена. Восьмая включает такие вопросы, как борьба с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией, а также дезинформацией и с манипуляциями и вмешательством иностранной информации.
На саммите ЕС 18–19 декабря лидеры ЕС планируют определиться по способу финансирования кредита для Украины на сумму до €210 млрд, из которых €90 млрд было бы предназначено на покрытие финансовых и военных нужд в 2026–2027 годах. Руководство Евросоюза настаивает, что для этого надлежит использовать российские активы.
Бельгия, в депозитарии которой — Euroclear — хранится основная часть заблокированных в ЕС активов, выдвигает свои условия включая гарантии ликвидности, защиту от контрмер Москвы и разделение рисков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что участники саммита не покинут Европейский совет, пока не определятся с источником дальнейшего финансирования Украины — за счет бюджета ЕС или с использованием российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что отсутствие решения по российским активам и помощи Украине стало бы катастрофой для Европы.
Материал дополняется.
