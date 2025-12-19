Президент России Владимир Путин проведет прямую линию. Рекордной по продолжительности была прямая линия в 2013 году

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в пятницу, 19 декабря. Она начнется в 12.00 мск. РБК проведет прямую трансляцию и текстовую трансляцию.

Президент ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Незадолго до прямой линии, 4 декабря, Кремль открыл сбор вопросов к ней — к прямой линии их число превысило 2 млн. Сбор вопросов продолжится до конца прямой трансляции 19 декабря.

Перед прямой линией Путин проводил подготовку. «Вся информация постоянно докладывается президенту. Сам он, естественно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, статистику и так далее», — сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году «Итоги года» начались с вопроса про экономику, президент назвал ее «основой основ» и заявил, что ситуация в России обстоит «нормально».

Путина спрашивали про международную политику: возможные переговоры с Украиной, отношения России и США, мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР.

В прошлом году на пресс-конференции были российские и иностранные журналисты. В этом году они тоже смогут задать вопрос президенту России, об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

С 2001 года Владимир Путин ежегодно проводил два больших публичных мероприятия: прямая линия, где отвечал на вопросы граждан и пресс-конференцию для журналистов. Исключением стали 2004, 2012 и 2022 годы. Также раз в год Владимир Путин проводил большую пресс-конференцию для журналистов. В 2020 году во время пресс-конференции вопросы задавали не только журналисты, но и обычные люди. В 2023 году форматы объединили в один — «Итоги года с Владимиром Путиным».

В прошлом году прямая трансляция длилась 4 часа 27 минут, Путин ответил на 76 вопросов. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.