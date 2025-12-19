 Перейти к основному контенту
branding image
Прямая линия Путина⁠,
0

Владимир Путин проведет прямую линию

Сюжет
Прямая линия Путина
Президент России Владимир Путин проведет прямую линию. Рекордной по продолжительности была прямая линия в 2013 году

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в пятницу, 19 декабря. Она начнется в 12.00 мск. РБК проведет прямую трансляцию и текстовую трансляцию.

Президент ответит на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. Незадолго до прямой линии, 4 декабря, Кремль открыл сбор вопросов к ней — к прямой линии их число превысило 2 млн. Сбор вопросов продолжится до конца прямой трансляции 19 декабря.

Перед прямой линией Путин проводил подготовку. «Вся информация постоянно докладывается президенту. Сам он, естественно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, статистику и так далее», — сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году «Итоги года» начались с вопроса про экономику, президент назвал ее «основой основ» и заявил, что ситуация в России обстоит «нормально».

Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина
Политика
Дмитрий Песков

Путина спрашивали про международную политику: возможные переговоры с Украиной, отношения России и США, мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР.

В прошлом году на пресс-конференции были российские и иностранные журналисты. В этом году они тоже смогут задать вопрос президенту России, об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 

С 2001 года Владимир Путин ежегодно проводил два больших публичных мероприятия: прямая линия, где отвечал на вопросы граждан и пресс-конференцию для журналистов. Исключением стали 2004, 2012 и 2022 годы. Также раз в год Владимир Путин проводил большую пресс-конференцию для журналистов. В 2020 году во время пресс-конференции вопросы задавали не только журналисты, но и обычные люди. В 2023 году форматы объединили в один — «Итоги года с Владимиром Путиным».

В прошлом году прямая трансляция длилась 4 часа 27 минут, Путин ответил на 76 вопросов. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Анастасия Стручева
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

