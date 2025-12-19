В Кремле обсудили отставку замглавы ЦИК
В 2026 году состав Центризбиркома изменится, в частности его покинет один из наиболее публичных представителей, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. О том, что его отставка обсуждается, РБК сообщили источники, близкие к Кремлю, ЦИК и Госдуме.
Об обсуждении ухода Булаева слышал и собеседник в Госдуме, который прокомментировал его так: «76 лет — возраст немаленький, и он сам уже хотел бы заняться своим здоровьем».
«А какой ответ вы хотите услышать? — ответил Булаев на вопрос РБК, действительно ли он не будет претендовать на переназначение в ЦИК. — Никакого комментария не будет».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Центризбиркома.
Центральная избирательная комиссия состоит из 15 членов. Пять назначает Дума из кандидатур, предложенных фракциями и депутатами. Пять — Совет Федерации из кандидатур, предложенных региональными законодательными органами и главами регионов. Еще пять человек назначает президент. Срок полномочий члена ЦИК — пять лет. Нынешний состав был утвержден в 2021 году.
В будущем году в России пройдут выборы в Госдуму IX созыва. По словам собеседника РБК в Думе, смена Булаева может быть связана и с ними.
Как пояснили два источника, близкие к Кремлю, позиция Булаева в ЦИК очень важна для внутриполитического блока Кремля, который курирует выборные кампании. Администрация президента была с ним на оперативной связи, он помогал ведомству решить сложные вопросы. Второй человек в ЦИК с аналогичным функционалом — секретарь комиссии Наталья Бударина. В прошлом она работала в управлении президента по внутренней политике.
Булаев с начала внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России был одним из главных спикеров по этой теме. Он не раз говорил, что ДЭГ не вредит прозрачности выборов, и отвергал претензии к подсчету электронных бюллетеней. В 2024 году он объяснял преимущества электронного голосования через терминалы на участках перед голосованием бумажными бюллетенями заботой об экологии и сохранением деревьев.
Заместитель Эллы Памфиловой известен жесткими высказываниями. В 2021 году, комментируя скандал с петербургскими избиркомами, где 17 председателей УИК одномоментно перешли из одной территориальной избирательной комиссии в другую, а ЦИК увидела в этом нарушение, он назвал это «игрой в идиотизм». «Или мы идиоты, или у вас в составе есть идиоты, которые пытаются убедить всех нормальных людей в том, что этот процесс абсолютно нормальный, прозрачный и ничего незаконного в нем нет», — сказал Булаев.
В 2018 году он раскритиковал журналистов Reuters, которые заявили о нарушениях на выборах 2018 года после того, как смогли получить на одного человека два заявления в системе «Мобильный избиратель». «Вы соврали, написав, что вы не подавали [заявление] через портал госуслуг, вы умышленно совершили правонарушение; мы проверим, довели ли вы его до конца, голосовали ли вы второй раз», — пригрозил замглавы Центризбиркома.
В 2013 году стал одним из фигурантов скандала с плагиатом в диссертациях. Тогда на сайте Общества научных работников выложили письмо властям с требованием проверить некорректные заимствования в научных работах некоторых чиновников и депутатов, в том числе Булаева. Он назвал это «шантажом чистой воды» и «бредом».
Булаев родился 1 сентября 1949 года в Рязанской области, получил образование по специальности «учитель физики». Он возглавлял Спасское педагогическое училище, работал в структурах власти региона.
В 1994 году стал ректором Рязанского областного института развития образования, а в 1999-м избрался в Госдуму III созыва от блока «Отечество — вся Россия». Он неоднократно участвовал в выборах губернатора Рязанской области, но проиграл их. В 2004 году избрался в Госдуму IV созыва, а в 2007 был назначен главой Рособразования. Булаев также был депутатом Госдумы V и VI созывов от «Единой России».
В 2015-м стал сенатором от Рязанской области, а затем попал в Центризбирком по квоте Совета Федерации. Находится под санкциями Евросоюза и Великобритании с 2022 года.
