Из-за украинского дрона в Белгороде пострадал пятимесячный младенец
В Белгороде из-за украинского дрона пострадал пятимесячный мальчик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Ранен 5-месячный ребенок», — написал он.
Младенцу диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Регион регулярно подвергается ударам беспилотниками.
Материал дополняется
