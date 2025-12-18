Зачем Япония захотела обзавестись ядерным оружием

В японском правительстве допустили возможность получения страной ядерного оружия, объяснив это растущими рисками в Восточной Азии. Насколько Токио может отступить от своего послевоенного пацифизма — в статье РБК

Санаэ Такаити (Фото: Kiyoshi Ota / Reuters)

Как в Токио мотивировали необходимость в ядерном оружии

18 декабря высокопоставленный представитель администрации премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы безопасности, в ходе неофициальной беседы с журналистами сказал, что стране необходимо обладать ядерным оружием. Заявление было сделано на условиях неразглашения (off record), но было обнародовано агентством «Киодо» и газетой «Асахи». «Я думаю, что нам следует иметь ядерное оружие», — заявил чиновник репортерам, добавив, что пока активных дискуссий по этому вопросу в кабинете не ведется.

По его словам, необходимость этой меры продиктована тем, что Япония, «в конечном счете, может полагаться только на себя» в вопросах обеспечения национальной безопасности, оказавшись перед лицом «наращивания ядерного арсенала Китаем, ядерной угрозы со стороны России и ядерных разработок Северной Кореи»; представитель правительства также указал на сомнения Токио в том, что Соединенные Штаты смогут обеспечить ядерное сдерживание.

Эти высказывания прозвучали в период обострения отношений между Токио и Пекином. В начале ноября Такаити, выступая в парламенте, заявила, что возможный конфликт вокруг Тайваня может угрожать «выживанию» Японии. Термин «ситуация, угрожающая выживанию» был введен в японское законодательство в 2015 году. Он означает, что при вооруженном нападении на близкого союзника правительство Японии может применить право на коллективную самооборону и задействовать в конфликте национальные Силы самообороны. В Китае слова премьера расценили как оправдание возможного военного вмешательства и обвинили Такаити в пересечении «красных линий», а также напомнили о положениях Устава Организации Объединенных Наций (ООН), которые позволяет предпринять превентивные военные действия в отношении бывших стран «оси», если те вернутся к агрессивной политике. Власти КНР также рекомендовали своим туристам воздержаться от поездок в Японию, ввели запрет на импорт японских морепродуктов, а также ограничили культурные обмены.

В регионе возросла и военная активность: в начале декабря истребитель J-15 ВВС КНР активировал системы наведения на японские F-15 у Окинавы, а Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование у западного побережья Японии, которая в ответ провела учения совместно с США. При этом президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре посоветовал японскому премьеру Такаити не провоцировать Китай заявлениями по Тайваню, однако та отказалась взять слова назад.

Почему Японии будет сложно попасть в ядерный клуб

Представитель администрации Такаити, беседовавший с журналистами, признал, что на данном этапе обретение Японией ядерного оружия выглядит маловероятным. Он пояснил, что подобный шаг не только противоречит долголетней позиции японского правительства, но и неминуемо вызовет резкую критику как внутри страны, так и со стороны международного сообщества.

В 1970 году Япония присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Согласно документу, государства разделяются на ядерные (те, кто провел испытания до 1 января 1967 года — США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай) и неядерные. Первые обязались не передавать оружие или контроль над ним, а вторые — не стремиться к его созданию или приобретению. Год спустя, в 1971-м, японский парламент утвердил «три неядерных принципа», сформулированных еще в 1967 году тогдашним премьер-министром Эйсаку Сато. В соответствии с ними Япония обязуется не производить, не владеть и не допускать размещения ядерного оружия на своей территории. Хотя эти принципы прямо не закреплены в Конституции, они считаются политически обязательными и тесно связаны со статьей 9 Основного закона, провозглашающей отказ от войны как средства решения международных споров.

20 ноября возглавляемая Такаити правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) начала внутреннее обсуждение возможного пересмотра ключевых документов в сфере безопасности, включая Стратегию национальной безопасности. В частности, рассматривается вариант исключения упоминания «трех неядерных принципов» из этих документов. Ранее Такаити заявляла, что зависимость Японии от американского «ядерного зонтика» делает положение о запрете на ввоз ядерного оружия все менее реалистичным.

Однопартийцы японского премьер-министра также связывали потребность в ядерном оружии с давлением на азиатских союзников со стороны администрации Трампа. В недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности США говорится, что союзникам Америки следует взять на себя основную ответственность за собственную оборону. В документе отдельно упомянуты Япония и Южная Корея, которых США призывают увеличить военные расходы и сосредоточиться на наращивании оборонного потенциала, включая приобретение новых вооружений для сдерживания общих противников.

Доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов заявил РБК, что утечка информации с закрытого брифинга может быть «зондированием почвы» со стороны более радикального крыла ЛДПЯ, в котором циркулирует идея о приобретении Японией ядерного оружия. «Возможно, это также жест в адрес консервативно настроенных избирателей, призванный продемонстрировать решимость правительства отстаивать национальные интересы Японии за счет укрепления национальной безопасности всеми доступными способами вплоть до обретения ядерного оружия в той или иной форме. Однако о каких-либо практических шагах или конкретных планах речи не идет», — подчеркнул он.

По мнению Нелидова, в среднесрочной перспективе Япония вряд ли обзаведется собственным ядерным оружием, поскольку это будет противоречить Конституции страны. Вместе с тем эксперт допустил сценарий совместного использования ядерного оружия с Соединенными Штатами при условии радикального ухудшения обстановки в Восточной Азии и риска военного конфликта с Китаем.

«Что касается возможности появления собственного ядерного оружия у Японии, то я считаю это возможным в очень нежелательном сценарии — если наступит полный коллапс международного режима нераспространения. То есть если все крупные игроки, у кого есть такая возможность, получат ядерное оружие, например, Южная Корея и Саудовская Аравия. При условии, что Соединенные Штаты не будут возражать — если к тому времени японо-американский союз будет существовать, — то я думаю, тогда действительно возможно, что Япония обретет ядерное оружие», — сказал Нелидов, добавив, что Токио вряд ли будет первым в этом списке.