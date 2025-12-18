Стармер выбрал посла в США после сообщений о кандидатуре Кейси из Москвы

Кристиан Тернер (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Новым послом Великобритании в США назначили Кристиана Тернера, который, как ожидалось, должен был занять пост постоянного представителя страны при ООН. Об этом пишет Bloomberg.

В этой должности Тернер сменит Джеймса Роско, который временно исполнял обязанности посла после отставки Питера Мандельсона. Причиной увольнения последнего стали его связи с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в торговле несовершеннолетними.

Politico ранее сообщало, что главным кандидатом на пост британского посла в Вашингтоне стал занимающий сейчас аналогичную должность в Москве Найджел Кейси.

Как пишет Sky News, Тернер — «относительно малоизвестная фигура», до сентября 2025 года он работал главой политического департамента Министерства иностранных дел Великобритании. В мае стало известно, что он займет пост постоянного представителя страны в ООН.

Тернер начал работать в британском правительстве в 1997-м и с тех пор занимал должности в разных ведомствах, с 2017 по 2019 год являлся советником премьер-министра Терезы Мэй по международным делам и заместителем советника по национальной безопасности.