Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

За два года сумма нарушений, которые Счетная палата нашла при анализе госзакупок, выросла в 5,5 раз. В основном они связаны с завышением стоимости контрактов и нарушением требований по приемке и оплате работ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова, выступая на Апрельской международной конференции Высшей школы экономики, передает корреспондент РБК.

«294,6 млрд руб. — объем выявленных нарушений в 2018 году. Это в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года. Если эту цифру сопоставить с 2016 годом, то в 5,5 раз больше», — рассказала Блинова. Эта сумма включает как нарушения законодательства, так и коррупционные преступления, отметила аудитор. В 2017 году в сфере закупок выявлены нарушения на 118,3 млрд руб., в 2016 году — на 53,05 млрд руб., уточнила она РБК.

«Очень негативная тенденция», — подчеркнула Блинова. По ее словам, количество выявленных нарушений за последние два года остается практически неизменным, но растет их сумма.

Среди выявленных Счетной палатой коррупционных нарушений в сфере закупок превалируют необоснованное увеличение стоимости контрактов － почти 40% от общего объема. Нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, связанных с приемкой и оплатой невыполненных работ, составляет порядка 20%.

Растет коррупция в госуправлении. «Специально создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения совершенно четко под определенную задачу — нужно провести конкурсную процедуру или большой форум и через это реализовать схемы и вывести часть средств», — отметила аудитор.