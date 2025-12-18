Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

Россия может изменить позицию из-за нежелания Киева идти на компромиссы, заявил Трамп. Путин говорил, что Москва получит контроль над Донбассом в любом случае — военным или иным путем

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта «к чему-то приближается», заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро из-за России. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — сказал он.

Кремль сообщал о подготовке контактов с США для того, чтобы выяснить, насколько изменился американский план урегулирования конфликта после консультаций с Украиной и странами Европы. По информации Politico, переговоры между представителями США и России ожидаются в эти выходные, 20–21 декабря, в Майами. По данным Axios, на этой неделе в Майами прилетит и украинская делегация.

По сведениям Bloomberg, план гарантий безопасности для Украины, разработанный ее европейскими партнерами и США, содержит «подробные, надежные и серьезные меры для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией». Первую линию сдерживания после окончания боевых действий будут обеспечивать ВСУ численностью до 800 тыс. человек, а союзники помогут оснащением и подготовкой.

«Вдали от передней линии» будут размещены силы европейских стран для «укрепления доверия», рассказали агентству анонимные чиновники. В случае возобновления боевых действий партнеры Украины будут принимать дипломатические и деэскалационные меры, чтобы остановить бои, но если эти попытки провалятся, то размещенные «вдали от передней линии» войска европейских стран окажут военную поддержку, опираясь на возможности США, следует из плана, утверждает Bloomberg.