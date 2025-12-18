 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Россия может изменить позицию из-за нежелания Киева идти на компромиссы, заявил Трамп. Путин говорил, что Москва получит контроль над Донбассом в любом случае — военным или иным путем
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Процесс урегулирования российско-украинского конфликта «к чему-то приближается», заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро из-за России. Они занимают слишком твердую позицию, Россия передумает», — сказал он.

Кремль сообщал о подготовке контактов с США для того, чтобы выяснить, насколько изменился американский план урегулирования конфликта после консультаций с Украиной и странами Европы. По информации Politico, переговоры между представителями США и России ожидаются в эти выходные, 20–21 декабря, в Майами. По данным Axios, на этой неделе в Майами прилетит и украинская делегация.

От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Фото:Александр Казаков / Reuters

По сведениям Bloomberg, план гарантий безопасности для Украины, разработанный ее европейскими партнерами и США, содержит «подробные, надежные и серьезные меры для обеспечения выполнения любого мирного соглашения с Россией». Первую линию сдерживания после окончания боевых действий будут обеспечивать ВСУ численностью до 800 тыс. человек, а союзники помогут оснащением и подготовкой.

«Вдали от передней линии» будут размещены силы европейских стран для «укрепления доверия», рассказали агентству анонимные чиновники. В случае возобновления боевых действий партнеры Украины будут принимать дипломатические и деэскалационные меры, чтобы остановить бои, но если эти попытки провалятся, то размещенные «вдали от передней линии» войска европейских стран окажут военную поддержку, опираясь на возможности США, следует из плана, утверждает Bloomberg.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Украина США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Зеленский исключил, что мирный план «понравится всем»
Политика
Рубио не исключил, что Россия «хочет всю» Украину
Политика
Bloomberg узнал о гарантиях Украине без западных военных на линии фронта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 23:30
Кабмин утвердил перечень бюджетных расходов с цифровым рублем Финансы, 23:19
Лукашенко рассказал, кто будет восстанавливать Украину Политика, 23:17
Зачем Япония захотела обзавестись ядерным оружием Политика, 22:51
ЕС после первого дня саммита не объявил о решении по активам России Политика, 22:49
Песков рассказал о работе Путина «и днем, и ночью, и до утра» Политика, 22:38
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка Политика, 22:31
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта Политика, 22:28
Стармер выбрал посла в США после сообщений о кандидатуре Кейси из Москвы Политика, 22:24
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Какой будет новая архитектурная достопримечательность столицы Отрасли, 22:07
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ Спорт, 21:57