В Белгороде из-за дрона ВСУ повреждены десять многоквартирных домов
Над Белгородом сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Из-за обломков повреждены 17 квартир в 10 многоквартирных домах, остекление социального объекта и семь автомобилей. Пострадал пятимесячный мальчик, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ребенку диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
В городе Грайворон Белгородской области из-за дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах многоквартирных домов, четырех частных домах и коммерческом объекте.
Материал дополняется
