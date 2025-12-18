Лукашенко рассказал, кто будет восстанавливать Украину
США и страны Евросоюза не станут восстанавливать Украину без намерения извлечь из этого выгоду, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту. Его слова передает телеграм-канал «Пул Первого».
«Никакие американцы, никакие европейцы без жестокой огромной выгоды не будут работать на Украине», — сказал он.
Лукашенко пояснил, что восстановлением и помощью Украине займутся Россия и Белоруссия. «Мы (Россия и Белоруссия. — РБК) будем ее [Украину] восстанавливать, это же наши люди», — отметил президент Белоруссии.
В августе издание The American Conservative сообщило, что для восстановления Украины Западу потребуется потратить более $500 млрд.
В декабре 2025 года европейские лидеры опубликовали заявление, в котором говорится, что лидеры США и Европы обязались сотрудничать в обеспечении гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления Украины. Один из пунктов включает в себя инвестиции в «будущее процветание Украины», включая выделение значительных ресурсов на восстановление и реконструкцию.
