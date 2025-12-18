 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Лукашенко рассказал, кто будет восстанавливать Украину

Лукашенко: Украину будут восстанавливать Россия и Белоруссия
Сюжет
Военная операция на Украине

США и страны Евросоюза не станут восстанавливать Украину без намерения извлечь из этого выгоду, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту. Его слова передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Никакие американцы, никакие европейцы без жестокой огромной выгоды не будут работать на Украине», — сказал он.

Лукашенко пояснил, что восстановлением и помощью Украине займутся Россия и Белоруссия. «Мы (Россия и Белоруссия. — РБК) будем ее [Украину] восстанавливать, это же наши люди», — отметил президент Белоруссии.

На Украине предупредили о новом налоге на восстановление страны
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

В августе издание The American Conservative сообщило, что для восстановления Украины Западу потребуется потратить более $500 млрд.

В декабре 2025 года европейские лидеры опубликовали заявление, в котором говорится, что лидеры США и Европы обязались сотрудничать в обеспечении гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления Украины. Один из пунктов включает в себя инвестиции в «будущее процветание Украины», включая выделение значительных ресурсов на восстановление и реконструкцию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
