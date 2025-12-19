 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

«Страна» описала стратегию сохранения власти Зеленского

Сюжет
Мирный план по Украине
Зеленский после скандала с Ермаком пытается восстановить влияние в том числе через вертикаль власти и переговоры с Трампом, пишет «Страна». УП называет реальными претендентами на место Ермака Федорова и Буданов
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по восстановлению политических позиций внутри и вне страны после коррупционного скандала и отставки главы его офиса Андрея Ермака включает несколько элементов. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники, близкие к администрации украинского президента. 

Всего издание перечисляет пять элементов стратегии по восстановлению политических позиций. Первый — попытка удержать от распада систему управления при помощи вертикали власти и контроль над бюджетными потоками. По словам источников, Ермак сохранил влияние на внутреннюю и внешнюю политику, в связи с чем Зеленский так и назначил нового главу своего офиса.

Так, по словам источников «Страны» в энергетической отрасли, от Тимура Миндича, которого подозревают в организации коррупционных схем с «Энергоатомом», он перешел к другому соратнику Зеленского по студии «Квартал 95» — Сергею Шефиру.

Отставка Андрея Ермака произошла на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике, который уже привел к отставке министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые ведут это дело, провели у Ермака обыски.

Зеленский назвал темы, по которым США и Украина не нашли компромисс
Политика
Стивен Уиткофф и Владимир Зеленский

Второй элемент — переговоры с США по мирному плану и отказ идти на уступки по ряду вопросов, в том числе по выводу войск из Донбасса — как для поднятия собственного рейтинга среди населения, так и для восстановления европейской поддержки. С этим пунктом связан следующий — убедить президента США Дональда Трампа внести в мирный план изменения, от которых точно откажется Россия и обвинить Москву в срыве усилий президента США по мирному урегулированию.

Еще два пункта стратегии — «попытка контратаковать» Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) через смену руководства, а также внедрение системы электронного голосования через украинский электронный сервис государственных услуг «Дию».

По информации «Украинской правды», реальных претендентов на место Ермака сегодня двое: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. И выбор между ними — это, «может, один из самых тяжелых для Зеленского за долгое время», говорится в материале.

