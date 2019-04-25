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Казна не принимает незанятых больных
Газета № 058 (3013) (2504) Экономика,
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Казна не принимает незанятых больных
Минфин увидел риски в освобождении регионов от платежей за медстрахование безработных
Передача на федеральный уровень взносов в фонд ОМС за неработающих россиян обойдется в 600 млрд руб., заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. Увеличивать дефицит бюджета при угрозе санкций для госдолга неправильно, уверен он
Антон Силуанов (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Передача с регионального на федеральный уровень расходов по уплате социальных взносов в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) за неработающих россиян может привести к ухудшению баланса федерального бюджета, полагает первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Увеличивать дефицит бюджета в условиях угрозы санкций в отношении госдолга неправильно, сказал он, выступая на Совете законодателей РФ.

Финансирование платежей за неработающее население в Фонд ОМС требует ежегодно около 600 млрд руб. По словам Силуанова, при обсуждении передачи этого финансового обязательства на уровень федерального бюджета необходимо «все взвешивать на весах».

«Потому что, если эти обязательства перейдут на Федерацию, а мы здесь, сами понимаете, балансируем бюджеты тоже на грани», — сказал Силуанов.

Нефтегазовые доходы ​федерального бюджета создают «подушку безопасности на случай изменения внешних факторов и различных ограничений». «Просто так увеличивать дефицит бюджета в условиях, когда над нами нависают санкции по долгу, тоже, наверное, было бы неправильно», — сказал первый вице-премьер, отметив, что Минфин «обязательно проанализирует ситуацию».

В ходе заседания совета председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выступил за освобождение регионов от обязанности платить страховые взносы за официально неработающее население. «Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое звучало: передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательного соцстрахования на федеральный уровень», — сказал он.

Старая дискуссия

Реформа медицинского страхования неработающих россиян обсуждалась и в предыдущие годы. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее выступала с предложением освободить регионы от уплаты страховых взносов за неработающее население и перенести эти расходы на федеральный бюджет.

Голикова предложила освободить регионы от платежей за безработных
Экономика

«Платеж за неработающее население, консолидированный платеж в целом по России уже стал превышать дотацию, которую отдает федеральный бюджет на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, то есть фактически идет переток через региональный бюджет в бюджет Фонда ОМС», — говорила в конце мая 2018 года вице-премьер.

В июне 2018 года Силуанов говорил, что Минфин готов рассмотреть возможность «централизовать» взносы в ФОМС за неработающее население (в первую очередь по части пенсионеров​), чтобы у регионов хватало средств для реализации положений нового майского указа президента. ​​Тогда вопрос финансирования взносов оценивался в 500 млрд руб.

Растущие обязательства регионов

Сейчас бюджет ФОМС наполняется за счет взносов работодателей за своих работников и платежей, которые уплачиваются за неработающих граждан из региональных бюджетов. Взносы на ОМС за неработающее население — постоянно растущая расходная статья региональных бюджетов, на которую хронически не хватает средств. Если в 2012 году взнос всех регионов составлял 299 млрд руб., то в 2019 году он достигнет 719,3 млрд руб., а в 2020 году возрастет до 746,9 млрд руб., в 2021-м — до 776,5 млрд руб., следует из бюджета фонда на 2019–2021 годы.

Регионы обязаны ежемесячно осуществлять платеж за неработающих в территориальный фонд ОМС. Значительный размер взносов «приводит к дефициту региональных бюджетов на финансовое обеспечение программ госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в части оплаты медпомощи, не включенной в ОМС», отмечали в Совете Федерации.

Существенная часть субвенций территориальным фондам ОМС идет на зарплату медицинскому персоналу, отметил директор методологической группы рейтингового агентства НКР Александр Шураков. «Рост фонда оплаты труда медицинских работников требует роста доходов ФОМС в том числе за счет увеличения взносов за неработающее население», — объяснил он.

Вопрос в отзыве доходных полномочий

​Для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности доля финансирования взносов в фонд ОМС относительно невелика. «Что касается высокодотационных регионов — указанные взносы учитываются при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Поэтому федеральный центр уже частично софинансирует эти расходы в высокодотационных регионах», — продолжил Шураков.

Таким образом, через систему ФОМС экономики ведущих регионов дотируют отстающие регионы. «Экономики ведущих регионов перечисляют в ФОМС в виде взносов за работающее и неработающее население больше денег, чем получают обратно из ФОМС в виде субвенций. И, наоборот, регионы со слабыми экономиками получают из ФОМС больше, чем перечислили в ФОМС региональные работодатели и региональный бюджет», — объяснил Шураков.

Передача расходных полномочий с одного уровня бюджетной системы на другой должна сопровождаться передачей соответствующих доходных полномочий. «Основной вопрос, если федеральный центр заберет себе эти расходные обязательства, то какие доходные источники он заберет», — отметил эксперт. Если доходные источники изыматься не будут, то в существенном выигрыше окажутся бездотационные регионы — у них заберут расходные обязательства, но не доходные источники. Выгода для дотационных регионов будет менее заметной, так как федеральный центр может снизить дотации пропорционально размеру выпавших​ расходов на взносы в ФОМС, заключил он.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: медицинское страхование , ФОМС , безработные , Минфин
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