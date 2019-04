Военный совет стал приказом для президента Судана

Чем грозит России смещение и арест Омара аль-Башира

Президент Судана Омар аль-Башир арестован, власть в стране на два года переходит к военному совету. Экономическим интересам России смена власти больших рисков не несет, могут пострадать лишь частные контракты в сфере безопасности

Омар аль-Башир (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Как президент Башир лишился власти после 30 лет правления

Днем 11 апреля министр обороны Судана Авад бен Ауф сообщил об аресте Омара аль-Башира и роспуске правительства. По его словам, на два года переходного периода страну возглавит военный совет, сообщило агентство Reuters​.

Утром несколько арабских СМИ, в частности Sky News Arabia, передали со ссылкой на источники, что военные вошли в штаб-квартиру «Исламского движения» (крыло правящей в стране партии «Национальный конгресс») и взяли президента под стражу. Арестованы еще несколько десятков человек, в том числе экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, председатель партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха​. Тем временем местное государственное агентство SUNA News agency сообщило, что Национальная служба разведки и безопасности распорядилась выпустить из тюрем по всей стране политзаключенных.

Reuters со ссылкой на одного из лидеров протестного движения передало, что его участники будут митинговать против узурпации власти военными и стоят только за передачу власти гражданским лицам и мирным путем.

Протесты в стране продолжаются с декабря прошлого года. Они начались из-за повышения цен на топливо, хлеб и муку, а также острого дефицита продуктов. 23 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год для принятия экстренных мер по выходу из экономического кризиса. Позднее парламент сократил срок чрезвычайного положения до полугода.

Со временем протесты против тяжелого экономического положения вылились в требования отставки аль-Башира. Демонстранты расположили свой лагерь у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме, недалеко от президентского дворца. Протесты заметно обострились во вторник, за один день в столкновениях погибли 11 человек, в том числе шесть полицейских. Об этом заявил SUNA News agency пресс-секретарь правительства Судана Хасан Исмали. Всего с декабря, по данным ООН, погибли 56 человек.

Однако угрозы российским гражданам в Судане сейчас нет, заявили РБК в посольстве в Судане. «О военном перевороте или каких-либо действиях говорить рано, пока не будет дано заявление военного командования. Обстановка остается спокойной, народ дружелюбный», — пояснили в посольстве.

Как аль-Башир стал главой государства Омар аль-Башир — президент Судана с 1993 года, хотя фактически он руководит страной с 1989-го. Во время его правления здесь продолжалась гражданская война, которая завершилась только в 2005 году. В феврале 2003 года в регионе Дарфур на западе Судана начался конфликт между повстанцами и правительственными силами, который вылился в этнические чистки. В 2007 году в регион был введен многотысячный контингент миротворцев ООН (миссия UNAMID). По данным ООН, в Дарфуре погибли более 300 тыс. человек. В 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности из-за действий армии Судана в Дарфуре. Арестованный в четверг экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн также считается одним из главных виновников этнических чисток. В 2011 году Судан был разделен на две части. Южная стала отдельным государством — Южным Суданом со столицей в Джубе. В том же году здесь, как и во многих других странах Северной Африки, начались протесты, но они не привели к смене режима, как в Тунисе, Египте, Йемене и Ливии.

Научный сотрудник Института стратегических исследований Министерства обороны Франции (IRSEM) Анн-Лор Маэ обращает внимание, что примером для нынешних протестующих является переворот 1985 года, когда под натиском массовых протестов пост лидера страны покинул генерал Джафар Нимейри. На этом посту его сменил фельдмаршал Абдель Рауф ад-Дахаб, который пообещал возглавить страну на год для стабилизации положения и сдержал свое слово. «У суданцев сложилось положительное впечатление о тех временах, что и объясняет их доверие армии», — отметила Маэ. Сейчас армия является буфером между протестующими и лояльными режиму спецслужбами, пояснила аналитик IRSEM. По ее словам, военные руководствуются в том числе и собственными интересами — они хотят сохранить стабильность, чтобы не потерять собственное привилегированное положение и избежать финансовых проблем. Впрочем, добавила она, не факт, что армии удастся полностью взять ситуацию под контроль: за 30 лет она потеряла часть своей мощи, а спецслужбы усилили влияние.

Есть ли угроза российским экономическим интересам

Товарооборот России и Судана в 2018 году составил $510 млн (по сравнению с прошлым годом вырос на 16%), говорится в докладе российских экспертов-африканистов из «Интеграции экспертизы» под названием Russia — Africa Shared Vision 2030. На экспорт из России приходится 99% общего объема торговли. Свыше 80% в экспорте ($417 млн) заняли злаковые культуры. Россия также остается для Судана главным партнером в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По данным SIPRI, в 2017 году она поставила в Судан вооружений на $24 млн, в 2016-м — на $51 млн и еще на столько же годом ранее.

Реальным проектам с проработанной экономической составляющей ничего не угрожает, заявили РБК в «Интеграции экспертизы». Из подписанных в 2017 году во время визита в Россию аль-Башира соглашений реальное наполнение есть только у одного — о выделении лицензионных блоков для геологоразведки между российско-суданской компанией Kush for Exploration & Production Co. Ltd и правительством Судана.

«Объем отношений России с Суданом относительно невелик. Судан обладает многими ресурсами, эти ресурсы всегда представляют интерес для совместной разработки, созданий совместных предприятий, но страна уже длительное время живет в сложной внутриполитической ситуации, что не способствует формированию привлекательного инвестиционного климата, да и другим формам сотрудничества. Тем не менее были точки соприкосновения, но они весьма и весьма ограниченны», — пояснил в разговоре с РБК заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога РАН Александр Ткаченко. «Независимо от того, кто придет к власти, отношения России и Судана останутся на нормальном рабочем уровне. Потенциал у Судана большой, но вкладываться в страну никто не спешит при существующих политических рисках», — заявил РБК доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серегичев.

В последние годы сообщалось о заинтересованности в Судане нескольких российских компаний. В частности, госхолдинг «Росгеология» в 2016 году получил два контракта общим объемом €2,5 млн на выполнение поисково-оценочных и картографических работ на суше. В январе 2017 года тогдашний глава «Росгеологии» Роман Панов сказал, что компания ожидает заключения контрактов на шельфовую геологоразведку в этой стране. Однако, комментируя работу холдинга 10 апреля, его представитель Антон Сергеев сообщил, что «Росгеология» не приступала к работам в Судане и на текущий момент ее сотрудников нет в стране.

Есть ли угроза политическим интересам России

Во время правления аль-Башира отношения Судана с Россией развивались довольно сдержанно. Свой первый визит он нанес только в 2017 году в Сочи. Во второй раз Владимир Путин принял его уже в Кремле в июле 2018-го, во время чемпионата мира по футболу. Кремль тогда не комментировал факт, что аль-Башир разыскивается Международным уголовным судом. После визита в 2017 году суданский президент рассказал, что обсуждалась возможность создания российской военной базы в Судане. С тех пор она не появилась, но в стране начали работать российские военные инструкторы и, по сообщениям СМИ, частные военные компании (ЧВК). На официальном уровне отправку в Судан российских военных инструкторов подтвердили в начале 2019 года замминистра иностранных дел Михаил Богданов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта работа идет в рамках двусторонних отношений абсолютно легитимно.

О работе российских ЧВК в январе 2019 года писала газета The Times. СМИ связывают ее с бизнесменом Евгением Пригожиным (сам он причастность к ЧВК неоднократно отрицал). По данным The Times, наемники направлены для поддержки аль-Башира, который столкнулся с крупнейшей за 30 лет правления протестной активностью. То, что представители российских частных охранных фирм действительно работают в Судане, подтверждала 23 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в Судане с декабря 2017 года находятся примерно 300 наемников ЧВК Вагнера, которые «выполняют разведывательно-оперативные задачи на территории других государств», а их деятельность засекречена.

После смещения аль-Башира могут пострадать частные подряды в сфере безопасности, завязанные лично на президента Судана, но никаких стратегических инвестиций Россия не теряет, считают в «Интеграции экспертизы». Новость о стабилизирующем вмешательстве суданской армии — очень хорошая для России, убеждены они. Местная армия — наш естественный партнер, ведь военно-техническое сотрудничество с Суданом остается одним из основных направлений экономического сотрудничества, пояснили эксперты.

Западные СМИ, в частности The National, указывали, что аль-Башир может быть нужен российским властям для повышения легитимности президента Сирии Башара Асада. В конце 2018 года президент Судана стал первым арабским лидером, который посетил Сирию с начала сирийской войны (по данным издания, он прилетел на российском самолете, который базировался в Хмеймиме). Однако, по мнению руководителя Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александра Шумилина, этот визит был нужен прежде всего самому президенту Судана для доказательства собственной легитимности и никакого влияния на восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств не оказал.