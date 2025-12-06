 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Защита Лурье отказалась отзывать жалобу из Верховного суда

Адвокат Лурье заявила, что не будет отзывать жалобу на Долину из Верховного суда
Лурье не будет отзывать свою жалобу на Долину из Верховного суда, заявила ее адвокат. Покупательница пообещала принять решение о мировом соглашении с певицей до 8 декабря. Певица объявила о готовности вернуть ей средства
Светлана Свириденко
Светлана Свириденко (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда. Об этом РБК сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Мы идем в Верховный суд! И никогда не говорили об отзыве жалобы», — сказала юрист.

Верховный суд 16 декабря рассмотрит жалобу на решения по иску Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной. В нижестоящих инстанциях сочли, что артистка находилась «под влиянием заблуждения», поэтому вернули ей квартиру без необходимости возвращения средств. В итоге Лурье осталась и без денег, и без недвижимости.

Защиту от «бабушкиной схемы» с квартирой нашли в принципе из «12 стульев»
Общество
Фото:Дмитрий Гусарин / Global Look Press

Накануне народная артистка России выступила в эфире программы «Пусть говорят», в котором пообещала, что, несмотря на обман со стороны мошенников, вернет Лурье потраченные деньги. Певица подчеркнула, что считает ее такой же пострадавшей, как и она сама.

Ранее Долина уже предлагала Лурье «поэтапно» отдавать деньги — 112 млн руб. — за квартиру, но та отказалась. Свириденко подчеркивала, это «соглашение фактически на кабальных условиях». Окончательное решение о мировом соглашении с артисткой будет принято Лурье к 8 декабря, добавила она.

В 2024 году Долина продала Лурье свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы по цене ниже рыночной — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилплощадь, обе подали в суд, который в итоге встал на сторону артистки.

В конце ноября суд приговорил дропперов к разным срокам лишения свободы — от четырех до семи лет. Сама певица не пришла на оглашение приговора.

Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг ее квартиры
Общество
Лариса Долина

Резонансным делом заинтересовались и в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Госдумы не должны «стоять в стороне» от проблем, с которыми столкнулись покупатели на рынке вторичного жилья на фоне дела Долиной. Певицу даже пригласили принять участие в заседании, посвященном проблеме мошенничества на рынке жилья 17 декабря.

Персоны
Валерия Доброва, Ольга Ваганова
Лариса Долина квартиры суды Верховный суд иски Недвижимость
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
