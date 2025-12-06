Защита Лурье отказалась отзывать жалобу из Верховного суда

Адвокат Лурье заявила, что не будет отзывать жалобу на Долину из Верховного суда

Светлана Свириденко (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда. Об этом РБК сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Мы идем в Верховный суд! И никогда не говорили об отзыве жалобы», — сказала юрист.

Верховный суд 16 декабря рассмотрит жалобу на решения по иску Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной. В нижестоящих инстанциях сочли, что артистка находилась «под влиянием заблуждения», поэтому вернули ей квартиру без необходимости возвращения средств. В итоге Лурье осталась и без денег, и без недвижимости.

Накануне народная артистка России выступила в эфире программы «Пусть говорят», в котором пообещала, что, несмотря на обман со стороны мошенников, вернет Лурье потраченные деньги. Певица подчеркнула, что считает ее такой же пострадавшей, как и она сама.

Ранее Долина уже предлагала Лурье «поэтапно» отдавать деньги — 112 млн руб. — за квартиру, но та отказалась. Свириденко подчеркивала, это «соглашение фактически на кабальных условиях». Окончательное решение о мировом соглашении с артисткой будет принято Лурье к 8 декабря, добавила она.

В 2024 году Долина продала Лурье свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы по цене ниже рыночной — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилплощадь, обе подали в суд, который в итоге встал на сторону артистки.

В конце ноября суд приговорил дропперов к разным срокам лишения свободы — от четырех до семи лет. Сама певица не пришла на оглашение приговора.

Резонансным делом заинтересовались и в Госдуме. Спикер Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты Госдумы не должны «стоять в стороне» от проблем, с которыми столкнулись покупатели на рынке вторичного жилья на фоне дела Долиной. Певицу даже пригласили принять участие в заседании, посвященном проблеме мошенничества на рынке жилья 17 декабря.