Bloomberg рассказал о «концертном буме» по соседству с Россией

В соседних с Россией странах случился «концертный бум». С 2022 года более 20 мировых артистов впервые выступили в странах Центральной Азии и на Кавказе, включая Дженнифер Лопес и Guns N’ Roses

Дженнифер Лопес (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

В Центральной Азии и на Кавказе случился «концертный бум» мировых звезд, возникший после фактического закрытия Москвы для гастролей в 2022 году после начала военной операции на Украине, пишет Bloomberg.

Из-за «продолжающейся изоляции российского концертного рынка» соседние страны превращаются в новые точки притяжения для мировой музыкальной индустрии, отмечает агентство. За этим стоят новые рабочие места, инфраструктура и связи по всему региону, сказано в публикации.

С 2022 года более 20 мировых артистов впервые выступили в странах Центральной Азии и на Кавказе, включая Guns N’Roses и Deep Purple. Этой осенью Backstreet Boys впервые выступили в Казахстане, в августе там, в Узбекистане и Армении дала концерты американская певица Дженнифер Лопес. За месяц до нее Джастин Тимберлейк собрал крупные площадки в Азербайджане и Грузии, говорится в статье.

На фоне этого спрос на зарубежные выступления среди россиян вырос в 70 раз, пишет агентство. Получателем выгоды стали соседние с Россией страны. Казахстан, Армения и Грузия фиксируют рост туризма и сопутствующих отраслей, а потребление домохозяйств в Центральной Азии в среднем увеличилось на 8,6% за пять лет, следует из данных Oxford Economics. В Грузии этот показатель растет на 4,7% ежегодно с 2022 года. Аналогичные тенденции наблюдаются и в Армении.

Эксперты отмечают, что для Еревана, Алма-Аты и Тбилиси этот концертный бум стал переломным моментом. Организаторы получают доступ к международным технологиям, инженеры — к опыту работы на крупных площадках, а города накапливают компетенции для проведения событий мирового уровня. Основатель армянской компании Doping Space Айк Симонян называет концерт Дженнифер Лопес в августе «первым полностью реализованным коммерческим мегасобытием» в истории страны.

По его оценке, 15 тыс. зрителей обеспечили Еревану около $20 млн расходов, в том числе $3 млн налоговых поступлений, а охват в социальных сетях певицы дал Армении бесплатную рекламу на аудиторию 250 млн подписчиков. Такое же количество зрителей она собрала на концерте в Ташкенте. Тимберлейк, в свою очередь, собрал более 50 тыс. зрителей в Азербайджане и Грузии.

На концерт Лопес в столице Армении было выделено $7 млн из государственного бюджета. В Ереване эту трату назвали полностью оправданной.

Ранее РБК Радио сообщало, что билеты на шоу звезд в странах бывшего СССР стоили в разы дороже, чем в других местах. Так, билеты на фан-зону концерта Лопес в Астане стоили от 18 тыс. руб. При этом в испанском Кадисе аналогичный билет в рамках того же тура был вдвое дешевле. Помимо логистики, на стоимость сильно влияет необходимость привозить под каждое шоу специфическое оборудование, которого нет в большинстве стран СНГ.

Часть зарубежных артистов и коллективов решили отказаться от выступлений в России, но о «тотальной изоляции» речи не идет, заявил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. Кремль заявлял, что Россию невозможно изолировать.