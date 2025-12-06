 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg рассказал о «концертном буме» по соседству с Россией

Bloomberg: мировые звезды дают концерты в странах СНГ из-за изоляции России
Сюжет
Война санкций
В соседних с Россией странах случился «концертный бум». С 2022 года более 20 мировых артистов впервые выступили в странах Центральной Азии и на Кавказе, включая Дженнифер Лопес и Guns N’ Roses
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

В Центральной Азии и на Кавказе случился «концертный бум» мировых звезд, возникший после фактического закрытия Москвы для гастролей в 2022 году после начала военной операции на Украине, пишет Bloomberg.

Из-за «продолжающейся изоляции российского концертного рынка» соседние страны превращаются в новые точки притяжения для мировой музыкальной индустрии, отмечает агентство. За этим стоят новые рабочие места, инфраструктура и связи по всему региону, сказано в публикации.

С 2022 года более 20 мировых артистов впервые выступили в странах Центральной Азии и на Кавказе, включая Guns N’Roses и Deep Purple. Этой осенью Backstreet Boys впервые выступили в Казахстане, в августе там, в Узбекистане и Армении дала концерты американская певица Дженнифер Лопес. За месяц до нее Джастин Тимберлейк собрал крупные площадки в Азербайджане и Грузии, говорится в статье.

Кевин Спейси потерял дом и уехал давать концерты с русскими субтитрами
Общество
Кевин Спейси

На фоне этого спрос на зарубежные выступления среди россиян вырос в 70 раз, пишет агентство. Получателем выгоды стали соседние с Россией страны. Казахстан, Армения и Грузия фиксируют рост туризма и сопутствующих отраслей, а потребление домохозяйств в Центральной Азии в среднем увеличилось на 8,6% за пять лет, следует из данных Oxford Economics. В Грузии этот показатель растет на 4,7% ежегодно с 2022 года. Аналогичные тенденции наблюдаются и в Армении.

Эксперты отмечают, что для Еревана, Алма-Аты и Тбилиси этот концертный бум стал переломным моментом. Организаторы получают доступ к международным технологиям, инженеры — к опыту работы на крупных площадках, а города накапливают компетенции для проведения событий мирового уровня. Основатель армянской компании Doping Space Айк Симонян называет концерт Дженнифер Лопес в августе «первым полностью реализованным коммерческим мегасобытием» в истории страны.

По его оценке, 15 тыс. зрителей обеспечили Еревану около $20 млн расходов, в том числе $3 млн налоговых поступлений, а охват в социальных сетях певицы дал Армении бесплатную рекламу на аудиторию 250 млн подписчиков. Такое же количество зрителей она собрала на концерте в Ташкенте. Тимберлейк, в свою очередь, собрал более 50 тыс. зрителей в Азербайджане и Грузии.

В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве
Политика
Елизавета Леонская

На концерт Лопес в столице Армении было выделено $7 млн из государственного бюджета. В Ереване эту трату назвали полностью оправданной.

Ранее РБК Радио сообщало, что билеты на шоу звезд в странах бывшего СССР стоили в разы дороже, чем в других местах. Так, билеты на фан-зону концерта Лопес в Астане стоили от 18 тыс. руб. При этом в испанском Кадисе аналогичный билет в рамках того же тура был вдвое дешевле. Помимо логистики, на стоимость сильно влияет необходимость привозить под каждое шоу специфическое оборудование, которого нет в большинстве стран СНГ.

Часть зарубежных артистов и коллективов решили отказаться от выступлений в России, но о «тотальной изоляции» речи не идет, заявил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. Кремль заявлял, что Россию невозможно изолировать.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
концерты Джастин Тимберлейк Грузия Казахстан
Материалы по теме
В Нидерландах отменили концерт пианистки из-за выступления в Москве
Политика
Концерту Limp Bizkit грозит отмена из-за заявлений солиста о России
Общество
В Эстонии отменили концерт Limp Bizkit за поддержку России солистом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 21:13 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 21:13
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Защита Лурье отказалась отзывать жалобу из Верховного суда Общество, 21:08
Атакованный дронами танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии. Видео Политика, 20:52
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 20:47
Kyiv Post узнал, что США пообещали Украине больше оружия к Рождеству Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Решившая выступать за Узбекистан россиянка вышла в финал турнира WTA 125 Спорт, 20:34
Симоньян и глава MI6: кто попал в список влиятельнейших людей года FT Общество, 20:30 
Bloomberg рассказал о «концертном буме» по соседству с Россией Экономика, 20:25
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
В «Динамо» пообещали принять решение по Гусеву до конца года Спорт, 19:54
В Белгороде частично пропал свет из-за падения боеприпаса Политика, 19:48