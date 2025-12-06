Ивлев сообщил, что «Динамо» примет решение по тренеру Гусеву до конца года

В «Динамо» пообещали принять решение по Гусеву до конца года

Ролан Гусев стал и. о. главного тренера «Динамо» 17 ноября после ухода Валерия Карпина

Ролан Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Решение о том, продолжит ли Ролан Гусев руководить московским «Динамо», будет принято в зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев

«Решение (по Гусеву) будет приниматься после того, как закончится эта часть сезона, до конца года», — цитирует Ивлева «РИА Новости».

Также Ивлев не стал отвечать на вопрос , хочет ли он сам, чтобы Гусев остался.

В субботу «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в заключительном перед зимней паузой туре РПЛ.

Из «Динамо» 17 ноября ушел главный тренер Валерий Карпин, и. о. стал Гусев.

«Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.