 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,93 x 3,65 2 3,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,1 2 1,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,2 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,85 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,18 x 8 2 13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,3 x 3,6 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 2 x 3,9 2 3,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,3 x 3,9 2 2,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,4 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,6 2 9 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

В «Динамо» пообещали принять решение по Гусеву до конца года

Ивлев сообщил, что «Динамо» примет решение по тренеру Гусеву до конца года
Ролан Гусев стал и. о. главного тренера «Динамо» 17 ноября после ухода Валерия Карпина
Ролан Гусев
Ролан Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Решение о том, продолжит ли Ролан Гусев руководить московским «Динамо», будет принято в зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев

«Решение (по Гусеву) будет приниматься после того, как закончится эта часть сезона, до конца года», — цитирует Ивлева «РИА Новости».

Также Ивлев не стал отвечать на вопрос , хочет ли он сам, чтобы Гусев остался.

В субботу «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в заключительном перед зимней паузой туре РПЛ.

Из «Динамо» 17 ноября ушел главный тренер Валерий Карпин, и. о. стал Гусев.

«Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва Ролан Гусев
Материалы по теме
«Динамо» после двух отмененных голов сыграло вничью со «Спартаком»
Спорт
Гусев извинился перед Карпиным за слова о подготовке игроков «Динамо»
Спорт
Черчесов заявил, что ему не предлагали возглавить «Динамо» или «Спартак»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 20:53 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 20:53
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Защита Лурье отказалась отзывать жалобу из Верховного суда Общество, 21:08
Атакованный дронами танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии. Видео Политика, 20:52
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 20:47
Kyiv Post узнал, что США пообещали Украине больше оружия к Рождеству Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Решившая выступать за Узбекистан россиянка вышла в финал турнира WTA 125 Спорт, 20:34
Симоньян и глава MI6: кто попал в список влиятельнейших людей года FT Общество, 20:30 
Bloomberg рассказал о «концертном буме» по соседству с Россией Экономика, 20:25
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
В «Динамо» пообещали принять решение по Гусеву до конца года Спорт, 19:54
В Белгороде частично пропал свет из-за падения боеприпаса Политика, 19:48