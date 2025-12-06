В «Динамо» пообещали принять решение по Гусеву до конца года
Решение о том, продолжит ли Ролан Гусев руководить московским «Динамо», будет принято в зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров московского клуба Александр Ивлев
«Решение (по Гусеву) будет приниматься после того, как закончится эта часть сезона, до конца года», — цитирует Ивлева «РИА Новости».
Также Ивлев не стал отвечать на вопрос , хочет ли он сам, чтобы Гусев остался.
В субботу «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в заключительном перед зимней паузой туре РПЛ.
Из «Динамо» 17 ноября ушел главный тренер Валерий Карпин, и. о. стал Гусев.
«Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили