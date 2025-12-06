 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Kyiv Post узнал, что США пообещали Украине больше оружия к Рождеству

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
США пообещали поставить Украине больше оружия до Рождества, пишет Kyiv Post. При этом в начале декабря Белый дом объявил, что прекратит «бесконечную» выдачу Украине чеков и сохранит только схему поставок через НАТО
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США пообещали поставить Украине больше оружия до Рождества, отмечаемого западными странами 25 декабря, пишет Kyiv Post со ссылкой на источники среди западных чиновников.

«Поддержка Украины сохраняется, но Европа должна быть готова к НАТО, в котором Соединенные Штаты больше не будут автоматически первыми реагировать», — пояснил один из собеседников издания.

Военная поддержка будет увеличена, несмотря на то что Вашингтон предупредил европейских союзников, что США больше не будут основным гарантом безопасности в рамках НАТО в части неядерного вооружения, рассказали источники Kyiv Post. По сведениям, Пентагон предупредил, что Индо-Тихоокеанский регион остается главным приоритетом для США и страна «не может вести две войны одновременно», в связи с чем радикальная перестройка оборонных обязательств внутри НАТО не подлежит обсуждению.

«Больше не Атлант, держащий порядок»: США обновили стратегию безопасности
Политика
Фото:Omar Havana / Getty Images

Как заявили американские чиновники, пишет Kyiv Post, большая часть оборонных обязательств должна перейти Европе к 2027 году. Об этом же дедлайне накануне сообщал Reuters.

США прекратили «бесконечную» выдачу Украине чеков и сохранили лишь схему поставок оружия через НАТО, заявили в Белом доме в начале декабря, комментируя коррупционные расследования на Украине. Там считают, что деньгами американских налогоплательщиков злоупотребляли.

Европа готовится к тому, что Соединенные Штаты прекратят поддержку Украины, писала в ноябре Financial Times. Европейский чиновник охарактеризовал ситуацию в администрации президента США Дональда Трампа как «беспорядочную».

Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО за счет стран Европы, и уже блок отправляет его Украине. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).  

Российские власти осуждают военную помощь Украине и требуют ее прекратить. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нет оружия, которое оказало бы кардинальное влияние на ход боевых действий в пользу Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Валерия Доброва
поставки оружия Рождество
