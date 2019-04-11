От переворота до переворота: история правления Омара аль-Башира в Судане

Омар аль-Башир родился в 1944 году в деревне Хоше Баннага (тогда это был Англо-Египетский Судан) в семье крестьян. Его образование было сугубо военным: он кончил академии в Хартуме и Каире, получил степень магистра. Дополнительное образование получил в Пакистан и США.

Башир строил военную карьеру: был пилотом, служил в десанте, был военным атташе в Объединенных Арабских Эмиратах. В войне «Судного дня» между арабскими странами и Израилем в 1973 году командовал пехотной бригадой египетской армии. На родине проводил военные операции против Народно-освободительной армии Судана, выступавшей за независимость южной части страны