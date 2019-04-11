От переворота до переворота: история правления Омара аль-Башира в Судане

11 апреля командование армии Судана решило отстранить от власти и арестовать президента Омара аль-Башира. Что известно о бывшем военном, руководившем Суданом с 1993 года — в обзоре РБК
Омар аль-Башир родился в 1944 году в деревне Хоше Баннага (тогда это был Англо-Египетский Судан) в семье крестьян. Его образование было сугубо военным: он кончил академии в Хартуме и Каире, получил степень магистра. Дополнительное образование получил в Пакистан и США.
Башир строил военную карьеру: был пилотом, служил в десанте, был военным атташе в Объединенных Арабских Эмиратах. В войне «Судного дня» между арабскими странами и Израилем в 1973 году командовал пехотной бригадой египетской армии. На родине проводил военные операции против Народно-освободительной армии Судана, выступавшей за независимость южной части страны
В 1989 году аль-Башир возглавил военный переворот. Стал фактическим правителем Судана, заняв пост руководителя Совета командования революции национального спасения, одновременно занял должности главы кабинета, министра обороны и главнокомандующего. После прихода к власти аль-Башира официальной религией в стране стал ислам, были введены законы шариата, запрещены политические партии
Президентом страны Башир стал в 1993 году, на эту должность его назначил Совет командования революции национального спасения (при этом орган объявил о самороспуске). Выборы в стране появились позже под давлением международных организаций. Все выборы Башир выигрывал со значительным отрывом от соперников, на последних, в 2015 году, он набрал более 94% голосов. Партии снова были легализованы в 1999 году
На протяжении всего президентства аль-Башира в стране продолжались военные конфликты. Лишь в 2005 году удалось завершить 20-летнее противостояние с Народно-освободительной армией, мирный договор в итоге привел к независимости Южного Судана со столицей в Джубе (провозглашена в 2011 году)
Сотни тысяч жизней унес межэтнический конфликт в западной провинции Дарфур, начавшийся в 2003 году. Миллионы людей из-за него стали беженцами. В 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Башира, обвинив его в геноциде
Беспокойство международного сообщества вызывали и возможные связи режима с терроризмом (с 1991 года в стране не раз бывал Усама бен Ладен). США внесли Судан в список стран — спонсоров терроризма и ввели санкции (Вашингтон снял их в 2017 году), ограничения вводила также ООН (действовали до 2011 года)
В ноябре 2017 года аль-Башир предложил Владимиру Путину создать российскую военную базу в Судане. Он мотивировал это необходимостью защиты страны от агрессивной политики США. Также президент Судана выразил желание приобрести для вооруженных сил истребители Су-30 и Су-35 и проявил интерес к ЗРК С-300.
Аль-Башир в следующий раз появился в России через полгода, в день финала ЧМ. О базе он больше не вспоминал, но поблагодарил Путина за позитивные сдвиги в военно-техническом и военном сотрудничестве. «Большое количество российских специалистов работают в нашей стране, поэтому весьма ценим ту роль, которую играет ваша страна в подготовке суданских военных кадров», — сказал суданский президент на встрече с российским
В последние годы в Судане ухудшилась экономическая ситуация. В 2018 году инфляция достигла 70%, а повышение цен на хлеб втрое вызвало массовые протесты. Позже демонстранты стали требовать отставки аль-Башира. В феврале он пошел на уступки митингующим, отказавшись от проведения через парламент закона, который снова позволил бы ему баллотироваться на президентский пост в 2020 году.