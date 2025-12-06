Зеленский обсудил с Уиткоффом и зятем Трампа «ключевые вопросы» мира
Украинский президент Владимир Зеленский созвонился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом политик написал в телеграм-канале.
Зеленский назвал телефонный разговор долгим и содержательным. «Мы уделили внимание многим аспектам и довольно стремительно обсудили ключевые вопросы, которые могут гарантировать окончание кровопролития», — написал он.
Президент заверил, что Киев готов к честной работе с США для достижения мира. Стороны договорились насчет «следующих шагов и форматов разговоров с Америкой». Он поблагодарил американского президента Дональда Трампа за организацию интенсивного переговорного процесса.
С украинской стороны в беседе приняли участие также секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым
Четыре дня назад, 2 декабря, Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.
Материал дополняется.
