Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине
0

Зеленский обсудил с Уиткоффом и зятем Трампа «ключевые вопросы» мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский созвонился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Зеленский назвал телефонный разговор долгим и содержательным. «Мы уделили внимание многим аспектам и довольно стремительно обсудили ключевые вопросы, которые могут гарантировать окончание кровопролития», — написал он.

Президент заверил, что Киев готов к честной работе с США для достижения мира. Стороны договорились насчет «следующих шагов и форматов разговоров с Америкой». Он поблагодарил американского президента Дональда Трампа за организацию интенсивного переговорного процесса.

С украинской стороны в беседе приняли участие также секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба генералом Андреем Гнатовым

Буданов фразой «там все чудесно» оценил переговоры с Россией в Абу-Даби
Политика
Кирилл Буданов

Четыре дня назад, 2 декабря, Уиткофф и Кушнер провели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Стив Уиткофф Джаред Кушнер США Украина мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
