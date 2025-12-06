В Белгороде частично пропал свет из-за падения боеприпаса

Гладков: в Белгороде и Белгородской области начались проблемы со светом

В Белгороде и части Белгородской области начались перебои с подачей электроэнергии из-за падения неустановленного боеприпаса, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — написал губернатор.

В результате падения снаряда в Белгороде пострадал мужчина. Его доставили в городскую больницу № 2 с предварительным диагнозом «баротравма». Повреждения получили грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна, уточнил Гладков. Поврежден грузовик, в двух частных домах выбиты окна.

Материал дополняется